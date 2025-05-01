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Экс-мэра Сочи обвинили в получении взяток на 330 млн рублей

Ведомости

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому предъявлено обвинение в получении еще двух крупных взяток от застройщиков. Экс-чиновник и его жена обогатились более чем на 330 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Супругов Копайгородских ранее обвинили в присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие полагает, что в ноябре 2023 г. фигурант через супругу Янину, выступавшую в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя особо крупную взятку, которая заключалась в оказании услуг имущественного характера на сумму свыше 43 млн руб. и была сопряжена с вымогательством. Отмечалось, что взамен Копайгородский должен был создать благоприятные условия для развития бизнеса. Фигуранты дела находятся в СИЗО.

По данным ТАСС, сейчас бывшего мэра обвиняют в совершении преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение особо крупной взятки, три эпизода). Янине Копайгородской, помимо растраты и одного эпизода посредничества во взяточничестве, вменяется посредничество в получении двух взяток (ст. 291.1 УК РФ) от крупных сочинских застройщиков и в принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний (ст. 309 УК РФ). По версии следствия, за два года супруги незаконно обогатились почти на 332 млн руб.

О задержании Копайгородского в Луганске стало известно в сентябре 2024 г. В феврале Мещанский районный суд Москвы арестовал имущество семьи и аффилированных лиц экс-мэра Сочи. Сочинские застройщики, давшие показания на бывшего градоначальника и его супругу, были освобождены от уголовной ответственности, сообщали правоохранительные органы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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