Экс-мэра Сочи обвинили в получении взяток на 330 млн рублей

По данным ТАСС, сейчас бывшего мэра обвиняют в совершении преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение особо крупной взятки, три эпизода). Янине Копайгородской, помимо растраты и одного эпизода посредничества во взяточничестве, вменяется посредничество в получении двух взяток (ст. 291.1 УК РФ) от крупных сочинских застройщиков и в принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний (ст. 309 УК РФ). По версии следствия, за два года супруги незаконно обогатились почти на 332 млн руб.