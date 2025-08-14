РСТ: турпоток россиян за рубеж вырос летом на 20%
Турпоток из России за рубеж летом 2025 г. увеличился в среднем примерно на 20% в сравнении с тем же периодом 2024 г., сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, передает ТАСС.
«Безусловно, лето не закончилось, и бархатный сезон еще впереди, поэтому будем наблюдать и потом выйдем уже с окончательными цифрами», – добавил Уманский.
Он также отметил, что в 2025 г. меняется структура спроса. Вместо Турции, которая ранее занимала лидирующую позицию в рейтинге внешнего туризма россиян, это место получила Абхазия. Уманский подчеркнул, что причиной такого роста интереса вполне могло стать открытие авиационного сообщения с РФ после 30 лет перерыва.
Третью позицию в рейтинге россияне отдали Египту. Как заметил президент РСТ, турпоток в эту страну вырос более чем на 40% в летний сезон 2025 г. в сравнении с 2024 г., несмотря на высокую температуру воздуха в указанный период. Лидирующие позиции также заняли ОАЭ, Мальдивы, Тунис, Малайзия и Венесуэла. По словам Уманского, будет зафиксирован еще больший рост интереса к острову Маргарита в Венесуэле, так как РФ восстановила рейсы в этом направлении.
14 августа президент РСТ также отметил, что с января 2025 г. рост бронирований туров по России составил всего 0,2% по сравнению с тем же периодом 2024 г., что свидетельствует о практически полной остановке увеличения внутреннего турпотока на фоне оживления выездного.