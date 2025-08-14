РСТ: турпоток россиян за рубеж вырос летом на 20%

Третью позицию в рейтинге россияне отдали Египту. Как заметил президент РСТ, турпоток в эту страну вырос более чем на 40% в летний сезон 2025 г. в сравнении с 2024 г., несмотря на высокую температуру воздуха в указанный период. Лидирующие позиции также заняли ОАЭ, Мальдивы, Тунис, Малайзия и Венесуэла. По словам Уманского, будет зафиксирован еще больший рост интереса к острову Маргарита в Венесуэле, так как РФ восстановила рейсы в этом направлении.