СК возбудил дела о теракте после атак на Ростов и Белгород
Уголовные дела о террористических актах возбуждены по факту атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты Ростова-на-Дону и Белгорода. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.
Дела возбуждены по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт). В рамках уголовных дел ведомством устанавливаются украинские военные, которые выполняли приказы о совершении атак и командиры, отдавшие их.
14 августа Белгородская, Ростовская и Херсонская области подверглись массированным ударам со стороны ВСУ. В частности, в Белгородской области атакованы гражданские объекты, жилые дома и здание областного правительства. Несколько жителей пострадали. В Херсонской области атакован аквапарк в Железном Порту. Обошлось без пострадавших.
В Ростове-на-Дону повреждены окна и балконы в 10 многоквартирных домах и легковые автомобили. В городе ввели локальный режим ЧС. Ранения получили 13 человек, в том числе два ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова рассказала, что несовершеннолетние находятся в состоянии средней степени тяжести. Из поврежденных домов также эвакуировано 212 жителей.
По данным Минобороны, ночью системы противовоздушной обороны сбили 44 беспилотника над российскими регионами. Атаки отражены над Крымом, Волгоградской, Ростовской и Белгородской областями, акваторией Азовского моря и Краснодарским краем. С 11:00 до 14:00 мск военные ликвидировали восемь дронов над Белгородской областью и еще два над Краснодарским краем.