СК возбудил дела о теракте после атак на Ростов и Белгород

В Ростове-на-Дону повреждены окна и балконы в 10 многоквартирных домах и легковые автомобили. В городе ввели локальный режим ЧС. Ранения получили 13 человек, в том числе два ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова рассказала, что несовершеннолетние находятся в состоянии средней степени тяжести. Из поврежденных домов также эвакуировано 212 жителей.