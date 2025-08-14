Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

СК возбудил дела о теракте после атак на Ростов и Белгород

Ведомости

Уголовные дела о террористических актах возбуждены по факту атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты Ростова-на-Дону и Белгорода. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Дела возбуждены по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт). В рамках уголовных дел ведомством устанавливаются украинские военные, которые выполняли приказы о совершении атак и командиры, отдавшие их.

14 августа Белгородская, Ростовская и Херсонская области подверглись массированным ударам со стороны ВСУ. В частности, в Белгородской области атакованы гражданские объекты, жилые дома и здание областного правительства. Несколько жителей пострадали. В Херсонской области атакован аквапарк в Железном Порту. Обошлось без пострадавших.

Что известно об атаке беспилотниками ВСУ Белгорода и Ростова-на-Дону

Политика / Международные отношения

В Ростове-на-Дону повреждены окна и балконы в 10 многоквартирных домах и легковые автомобили. В городе ввели локальный режим ЧС. Ранения получили 13 человек, в том числе два ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова рассказала, что несовершеннолетние находятся в состоянии средней степени тяжести. Из поврежденных домов также эвакуировано 212 жителей.

По данным Минобороны, ночью системы противовоздушной обороны сбили 44 беспилотника над российскими регионами. Атаки отражены над Крымом, Волгоградской, Ростовской и Белгородской областями, акваторией Азовского моря и Краснодарским краем. С 11:00 до 14:00 мск военные ликвидировали восемь дронов над Белгородской областью и еще два над Краснодарским краем.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных