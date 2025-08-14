Большинство россиян ждут от встречи Путина и Трампа приближения мира

Таким образом, россияне преимущественно высказали сдержанную позицию относительно предстоящих переговоров лидеров РФ и США. В «Инсомаре» также рассказали, что абсолютное большинство россиян (87%) знают или что-то слышали о том, что 15 августа состоится встреча Путина и Трампа на Аляске. По данным «Инсомар», лучше всего информированы представители старшей возрастной группы («60 лет и старше») – 93%.