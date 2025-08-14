Большинство россиян ждут от встречи Путина и Трампа приближения мира
Большинство опрошенных россиян – 60% – ожидают, что предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа так или иначе приблизит стороны к урегулированию конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса Института социального маркетинга («Инсомар»).
Отношение россиян к встрече президентов России и США в целом умеренно-оптимистичное, рассказали в институте. Каждый пятый (20%) уверен, что встреча станет заметным шагом вперед. О том,что переговоры могут зайти в тупик, высказались 25% россиян. 2% выразили мнение, что встреча не состоится вовсе.
«Позитивный исход переговоров удовлетворит большинство позитивно настроенных респондентов (91%), тогда как отсутствие договоренностей и тупик вызовет недовольство, не удовлетворит 70% опрошенных, которые это прогнозируют», – говорится в сообщении института.
Отвечая на вопрос о том, как изменится ситуация после переговоров Путина и Трампа, большинство опрошенных – 45% – выразили уверенность в том, что ничего не изменится. 34% заявили, что ситуация улучшится, а 5% придерживаются противоположного мнения.
Таким образом, россияне преимущественно высказали сдержанную позицию относительно предстоящих переговоров лидеров РФ и США. В «Инсомаре» также рассказали, что абсолютное большинство россиян (87%) знают или что-то слышали о том, что 15 августа состоится встреча Путина и Трампа на Аляске. По данным «Инсомар», лучше всего информированы представители старшей возрастной группы («60 лет и старше») – 93%.
Для проведения опроса институт использовал метод телефонного опроса. В нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет по общероссийской выборке.
Встреча Путина и Трампа ожидается 15 августа в Анкоридже на Аляске. По данным CNN, местом ее проведения будет объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.