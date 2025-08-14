Минюст внес «Репортеров без границ» в перечень нежелательных организаций

Генпрокуратура также признала нежелательной на территории России деятельность немецкой неправительственной организации Demokrati-JA e.V. В Германии она проводит публичные акции антироссийской направленности, а также публикует материалы против политики действующего руководства, заявили в ведомстве. Члены организации намеренно продвигают за границей русофобию и поддерживают Киев.