Минюст внес «Репортеров без границ» в перечень нежелательных организаций
Минюст РФ внес международную организацию, занимающуюся защитой журналистов, «Репортеры без границ» в перечень нежелательных, следует из данных, опубликованных на сайте ведомства.
Генеральная прокуратура РФ признала деятельность НПО нежелательной на территории России 23 июля. 14 августа информация была обнародована Минюстом.
«Репортеры без границ» – это международная неправительственная организация, созданная в 1985 г. для защиты журналистов, которые подвергаются преследованию за выполнение своей работы. Организация базируется в Париже.
Генпрокуратура также признала нежелательной на территории России деятельность немецкой неправительственной организации Demokrati-JA e.V. В Германии она проводит публичные акции антироссийской направленности, а также публикует материалы против политики действующего руководства, заявили в ведомстве. Члены организации намеренно продвигают за границей русофобию и поддерживают Киев.