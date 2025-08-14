В Мосгорсуде рассказали о фейковой рассылке с включением в список присяжных
Мошенники стали рассылать на электронные почты фейковые уведомления гражданам об их включении в список кандидатов в коллегию присяжных заседателей, сообщила пресс-служба Мосгорсуда ТАСС.
В уведомлении указана ссылка, по которой просят перейти для подтверждения участия или отказа от него. Мосгорсуд призвал не переходить по ссылкам в случае получения такого письма.
Мосгорсуд объяснил, что в настоящем приглашении присяжного заседателя в суд ссылки не указываются.
7 августа управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщало, что злоумышленники стали рассылать россиянам поддельные письма от Госавтоинспекции, с помощью которых крадут данные банковских карт или устанавливают на гаджеты вредоносное программное обеспечение.