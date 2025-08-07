Мошенники начали обманывать граждан с помощью поддельных писем от ГИБДД

По данным ведомства, при такой мошеннической схеме жертве по электронной почте или в мессенджере приходит письмо о нарушении ПДД с требованием оплатить штраф. К нему прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или другие личные данные.