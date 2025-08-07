Мошенники начали обманывать граждан с помощью поддельных писем от ГИБДД
Злоумышленники стали рассылать россиянам поддельные письма от Госавтоинспекции, с помощью которых крадут данные банковских карт или устанавливают на гаджеты вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным ведомства, при такой мошеннической схеме жертве по электронной почте или в мессенджере приходит письмо о нарушении ПДД с требованием оплатить штраф. К нему прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или другие личные данные.
В письме также размещена кнопка «оплатить сейчас», которая ведет на стороннюю страницу. В ряде случаев при переходе по ссылке пользователь попадает на сайт, визуально копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. Там у него запрашивают данные банковской карты и коды подтверждения из смс.
В других случаях ссылка ведет на зараженный ресурс, автоматически загружающий вредоносное программное обеспечение на устройство пользователя. Оно может перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям и использовать камеру.
3 мая МВД России сообщило, что мошенники начали активно использовать поддельные квитанции на оплату штрафов за якобы зафиксированные нарушения ПДД. Они рассылают фальшивые постановления от имени ГИБДД на основании информации с камер фотовидеофиксации. В письмах содержится описание нарушения, сумма штрафа, фотография автомобиля и квитанция на оплату.
В ведомстве обратили внимание, что такие сообщения внешне не отличаются от подлинных документов. При этом вместо реквизитов официального казначейства в подделках указывается номер счета в платежных системах «Яндекс.Деньги», «QiwiКошелек», «РБКМани» и др.