МВД предупредило о фейковом аккаунте «ГИБДД»

25 февраля в полиции сообщили, что телефонные мошенники начали активно выступать под видом юристов по назначению, которые предлагают помощь в критической ситуации. В управлении МВД напомнили, что юрист не звонит первым, поскольку помощь оказывается только по запросу клиента. Кроме того, адвокат не дает указаний без письменного соглашения и никогда не просит переводить средства на «безопасные» счета.