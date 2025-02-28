МВД предупредило о фейковом аккаунте «ГИБДД»
Мошенники распространяют ссылки на фейковый аккаунт «ГИБДД» с «советами» для обхода штрафов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В Telegram-каналах распространяется информация о «Михаиле Домкратове», которого представляют «главой Следственного комитета РФ в отставке». Из сообщений следует, что «его ненавидят все ГАИшники» за «советы» по якобы обходу 99% штрафов. Эти «советы» он публикует в Telegram-канале «ГИБДД».
«Персонаж, конечно, вымышленный, а ссылки запустят серию подписок на мошеннические каналы, выманивающие персональные данные, распространяющие фейковую информацию и рекламирующие скам-проекты», – предупредили в МВД.
25 февраля в полиции сообщили, что телефонные мошенники начали активно выступать под видом юристов по назначению, которые предлагают помощь в критической ситуации. В управлении МВД напомнили, что юрист не звонит первым, поскольку помощь оказывается только по запросу клиента. Кроме того, адвокат не дает указаний без письменного соглашения и никогда не просит переводить средства на «безопасные» счета.
«Ведомости» в середине февраля писали о новых вызовах 2024 г. для российских правоохранительных органов, министерств, Банка России и участников рынка информационной безопасности. ЦБ отметил рост кредитного мошенничества и распространения вирусов, МВД зафиксировало массовое распространение дипфейков, а Минцифры – фокус мошенников на взлом аккаунтов в «Госуслугах».