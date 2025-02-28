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МВД предупредило о фейковом аккаунте «ГИБДД»

Ведомости

Мошенники распространяют ссылки на фейковый аккаунт «ГИБДД» с «советами» для обхода штрафов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В Telegram-каналах распространяется информация о «Михаиле Домкратове», которого представляют «главой Следственного комитета РФ в отставке». Из сообщений следует, что «его ненавидят все ГАИшники» за «советы» по якобы обходу 99% штрафов. Эти «советы» он публикует в Telegram-канале «ГИБДД».

«Персонаж, конечно, вымышленный, а ссылки запустят серию подписок на мошеннические каналы, выманивающие персональные данные, распространяющие фейковую информацию и рекламирующие скам-проекты», – предупредили в МВД.

25 февраля в полиции сообщили, что телефонные мошенники начали активно выступать под видом юристов по назначению, которые предлагают помощь в критической ситуации. В управлении МВД напомнили, что юрист не звонит первым, поскольку помощь оказывается только по запросу клиента. Кроме того, адвокат не дает указаний без письменного соглашения и никогда не просит переводить средства на «безопасные» счета.

«Ведомости» в середине февраля писали о новых вызовах 2024 г. для российских правоохранительных органов, министерств, Банка России и участников рынка информационной безопасности. ЦБ отметил рост кредитного мошенничества и распространения вирусов, МВД зафиксировало массовое распространение дипфейков, а Минцифры – фокус мошенников на взлом аккаунтов в «Госуслугах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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