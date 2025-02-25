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В МВД предупредили о действующих от лица юристов злоумышленниках

Ведомости

Телефонные мошенники начали активно выступать под видом юристов по назначению, которые предлагают помощь в критической ситуации. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что только 24 февраля в подразделения полиции поступило по меньшей мере три заявления о действиях мошенников под видом юристов или адвокатов. Их целью является убедить жертву перевести средства или передать их курьеру.

В управлении МВД напомнили, что юрист не звонит первым, поскольку помощь оказывается только по запросу клиента. Кроме того, адвокат не дает указаний без письменного соглашения и никогда не просит переводить средства на «безопасные» счета. Проверить защитника можно в реестре адвокатской палаты российского субъекта.

24 февраля ВТБ сообщил о новой мошеннической схеме обмана на интернет-форумах с советами по финансовой безопасности. По данным кредитной организации, люди, ставшие жертвами телефонных аферистов, начинают испытывать беспокойство и ищут в интернете информацию о том, как защититься от таких атак. В результате они находят сайты с отзывами тех, кто столкнулся с различными формами мошенничества. За ними могут скрываться злоумышленники. Они убеждают пользователей, что те действительно имели дело с мошенниками и им срочно нужно предпринять меры для спасения своих средств. Следуя их указаниям, жертвы в итоге теряют сбережения, переводя средства на неизвестные счета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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