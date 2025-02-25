В МВД предупредили о действующих от лица юристов злоумышленниках

24 февраля ВТБ сообщил о новой мошеннической схеме обмана на интернет-форумах с советами по финансовой безопасности. По данным кредитной организации, люди, ставшие жертвами телефонных аферистов, начинают испытывать беспокойство и ищут в интернете информацию о том, как защититься от таких атак. В результате они находят сайты с отзывами тех, кто столкнулся с различными формами мошенничества. За ними могут скрываться злоумышленники. Они убеждают пользователей, что те действительно имели дело с мошенниками и им срочно нужно предпринять меры для спасения своих средств. Следуя их указаниям, жертвы в итоге теряют сбережения, переводя средства на неизвестные счета.