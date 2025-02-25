В МВД предупредили о действующих от лица юристов злоумышленниках
Телефонные мошенники начали активно выступать под видом юристов по назначению, которые предлагают помощь в критической ситуации. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве уточнили, что только 24 февраля в подразделения полиции поступило по меньшей мере три заявления о действиях мошенников под видом юристов или адвокатов. Их целью является убедить жертву перевести средства или передать их курьеру.
В управлении МВД напомнили, что юрист не звонит первым, поскольку помощь оказывается только по запросу клиента. Кроме того, адвокат не дает указаний без письменного соглашения и никогда не просит переводить средства на «безопасные» счета. Проверить защитника можно в реестре адвокатской палаты российского субъекта.
24 февраля ВТБ сообщил о новой мошеннической схеме обмана на интернет-форумах с советами по финансовой безопасности. По данным кредитной организации, люди, ставшие жертвами телефонных аферистов, начинают испытывать беспокойство и ищут в интернете информацию о том, как защититься от таких атак. В результате они находят сайты с отзывами тех, кто столкнулся с различными формами мошенничества. За ними могут скрываться злоумышленники. Они убеждают пользователей, что те действительно имели дело с мошенниками и им срочно нужно предпринять меры для спасения своих средств. Следуя их указаниям, жертвы в итоге теряют сбережения, переводя средства на неизвестные счета.