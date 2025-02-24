ВТБ: аферисты «ловят» жертв на интернет-форумах по защите от мошенников

По данным ВТБ, люди, которые стали жертвами телефонных аферистов, начинают испытывать беспокойство и ищут в интернете информацию о том, как защититься от подобных атак. В результате они натыкаются на сайты с отзывами и мнениями тех, кто столкнулся с различными формами мошенничества. За ними могут скрываться злоумышленники. Они убеждают пользователей, что те действительно имели дело с мошенниками и что им срочно необходимо предпринять меры для спасения своих денег. Следуя их указаниям, жертвы в итоге теряют свои сбережения, переводя средства на неизвестные счета.