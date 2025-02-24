ВТБ: аферисты «ловят» жертв на интернет-форумах по защите от мошенников
Появилась новая мошенническая схема обмана россиян на интернет-форумах с советами по финансовой безопасности. Об этом говорится в поступившем в «Ведомости» сообщении ВТБ.
По данным ВТБ, люди, которые стали жертвами телефонных аферистов, начинают испытывать беспокойство и ищут в интернете информацию о том, как защититься от подобных атак. В результате они натыкаются на сайты с отзывами и мнениями тех, кто столкнулся с различными формами мошенничества. За ними могут скрываться злоумышленники. Они убеждают пользователей, что те действительно имели дело с мошенниками и что им срочно необходимо предпринять меры для спасения своих денег. Следуя их указаниям, жертвы в итоге теряют свои сбережения, переводя средства на неизвестные счета.
Аналитики банка поясняют, что сейчас люди привыкли искать всю информацию в интернете. Поэтому для многих россиян основными источниками информации о финансовой безопасности становятся чаты и форумы. «Советчики» на этих платформах могут быть обычными мошенниками.
«Поэтому важно «включать голову», когда дело касается ваших денег. Средства могут быть в безопасности лишь на том счете, который был открыт непосредственно в банке, а отменить уже проведенный платеж, к сожалению, невозможно», – рассказал вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.
По словам представителя банка, сейчас важно критично относиться к предложениям, внимательно вчитываться в сообщения и пуш-уведомления и не передавать коды, полученные в них.
22 февраля Роскачество сообщило о новой схеме мошенничества с Visa и Mastercard. Люди получают фейковые сообщения о восстановлении полного функционала карт. Им предлагают пройти «валидацию», перейдя по ссылке, которая ведет на фейковую страницу банка.