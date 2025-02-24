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ВТБ: аферисты «ловят» жертв на интернет-форумах по защите от мошенников

Ведомости

Появилась новая мошенническая схема обмана россиян на интернет-форумах с советами по финансовой безопасности. Об этом говорится в поступившем в «Ведомости» сообщении ВТБ.

По данным ВТБ, люди, которые стали жертвами телефонных аферистов, начинают испытывать беспокойство и ищут в интернете информацию о том, как защититься от подобных атак. В результате они натыкаются на сайты с отзывами и мнениями тех, кто столкнулся с различными формами мошенничества. За ними могут скрываться злоумышленники. Они убеждают пользователей, что те действительно имели дело с мошенниками и что им срочно необходимо предпринять меры для спасения своих денег. Следуя их указаниям, жертвы в итоге теряют свои сбережения, переводя средства на неизвестные счета.

Аналитики банка поясняют, что сейчас люди привыкли искать всю информацию в интернете. Поэтому для многих россиян основными источниками информации о финансовой безопасности становятся чаты и форумы. «Советчики» на этих платформах могут быть обычными мошенниками.

«Поэтому важно «включать голову», когда дело касается ваших денег. Средства могут быть в безопасности лишь на том счете, который был открыт непосредственно в банке, а отменить уже проведенный платеж, к сожалению, невозможно», – рассказал вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.

По словам представителя банка, сейчас важно критично относиться к предложениям, внимательно вчитываться в сообщения и пуш-уведомления и не передавать коды, полученные в них.

22 февраля Роскачество сообщило о новой схеме мошенничества с Visa и Mastercard. Люди получают фейковые сообщения о восстановлении полного функционала карт. Им предлагают пройти «валидацию», перейдя по ссылке, которая ведет на фейковую страницу банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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