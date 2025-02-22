Роскачество сообщило о новой схеме мошенничества с Visa и Mastercard

В сообщениях владельцам карт предлагается пройти ограниченную по времени «валидацию». Для этого они должны пройти по ссылке, которая ведет на фейковую страницу банка с вводом регистрационных данных. Кроме того, при переходе по ней возможно распространение вредоносного программного обеспечения. Мошенники используют ситуацию с ограничениями, наложенными на Visa и Mastercard в начале 2022 г., чтобы получить доступ к персональным данным и банковским счетам граждан. Они используют механизмы IP-телефонии для подмены номеров отправителя на (+900) или (+900#), чтобы придать сообщению правдоподобность.