Роскачество сообщило о новой схеме мошенничества с Visa и Mastercard
Злоумышленники начали рассылать фейковые sms-сообщения якобы от Сбербанка о восстановлении полного функционала карт Visa и Mastercard, включая трансграничные платежи. Об этом сообщается на сайте Роскачества.
В сообщениях владельцам карт предлагается пройти ограниченную по времени «валидацию». Для этого они должны пройти по ссылке, которая ведет на фейковую страницу банка с вводом регистрационных данных. Кроме того, при переходе по ней возможно распространение вредоносного программного обеспечения. Мошенники используют ситуацию с ограничениями, наложенными на Visa и Mastercard в начале 2022 г., чтобы получить доступ к персональным данным и банковским счетам граждан. Они используют механизмы IP-телефонии для подмены номеров отправителя на (+900) или (+900#), чтобы придать сообщению правдоподобность.
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко уточнил, что на настоящей момент официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет. По его словам, никакие официальные организации, в том числе Сбербанк или другие финансовые организации, не будут рассылать sms с просьбой перейти по ссылке для «валидации» карт или установки программного обеспечения.
17 февраля председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что платежные системы Visa и Mastercard могут снова начать предоставлять услуги в России в ближайшее время. Он уточнил, что компании утратили значительную часть российского рынка и будут стремиться его восстановить. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина посчитала разговоры о возвращении Visa и Mastercard в Россию преждевременными.
6 марта 2022 г., после начала спецоперации на Украине, Visa и Mastercard сообщили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами страны.