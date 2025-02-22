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Роскачество сообщило о новой схеме мошенничества с Visa и Mastercard

Ведомости

Злоумышленники начали рассылать фейковые sms-сообщения якобы от Сбербанка о восстановлении полного функционала карт Visa и Mastercard, включая трансграничные платежи. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

В сообщениях владельцам карт предлагается пройти ограниченную по времени «валидацию». Для этого они должны пройти по ссылке, которая ведет на фейковую страницу банка с вводом регистрационных данных. Кроме того, при переходе по ней возможно распространение вредоносного программного обеспечения. Мошенники используют ситуацию с ограничениями, наложенными на Visa и Mastercard в начале 2022 г., чтобы получить доступ к персональным данным и банковским счетам граждан. Они используют механизмы IP-телефонии для подмены номеров отправителя на (+900) или (+900#), чтобы придать сообщению правдоподобность.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко уточнил, что на настоящей момент официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет. По его словам, никакие официальные организации, в том числе Сбербанк или другие финансовые организации, не будут рассылать sms с просьбой перейти по ссылке для «валидации» карт или установки программного обеспечения.

17 февраля председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что платежные системы Visa и Mastercard могут снова начать предоставлять услуги в России в ближайшее время. Он уточнил, что компании утратили значительную часть российского рынка и будут стремиться его восстановить. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина посчитала разговоры о возвращении Visa и Mastercard в Россию преждевременными.

6 марта 2022 г., после начала спецоперации на Украине, Visa и Mastercard сообщили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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