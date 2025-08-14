В аэропорту Волгограда введены временные ограничения
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности.
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 44 украинских БПЛА над территорией России в период с 20:00 мск 13 августа до 07:00 мск 14 августа. Девять беспилотников военные сбили над территорией Волгоградской области.