Экс-депутата Госдумы от Крыма Бальбека объявили в розыск
МВД Крыма объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека. Ведомство уточнило, что он разыскивается по уголовной статье. Но конкретное правонарушение не указано.
В сообщении отмечается лишь то, что его разыскивают сотрудники полиции по городу Симферополю. Граждан попросили сообщать любую информацию о местонахождении Бальбека и пообещали полную конфиденциальность.
Известно, что Бальбек с мая 2014 по сентябрь 2016 г. занимал пост вице-премьера правительства Крыма, после чего был избран депутатом Госдумы от региона. В парламенте работал один срок – с 2016 по 2021 г.
7 августа сообщалось, что МВД объявило в розыск экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по уголовной статье. В карточке ведомства конкретное правонарушение также указано не было.