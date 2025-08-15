В Румынии произошел пожар на АЭС «Чернаводэ»
На румынской атомной электростанции «Чернаводэ» произошел пожар. Об этом сообщила компания Nuclearelectrica.
По данным оператора, возгорание произошло на фильтровальной установке второго энергоблока, расположенной в его классической части.
«Незначительный пожар был немедленно потушен, и в настоящее время связанный с ним риск отсутствует», – уточнили в компании.
В Nuclearelectrica подчеркнули, что происшествие не несет угроз для ядерной безопасности, окружающей среды и сотрудников станции. АЭС продолжает функционировать в штатном режиме.
В июле 2024 г., на АЭС «Чернаводэ» в Румынии отключился один из энергоблоков из-за неисправности. Сообщалось, что это произошло вскоре после завершения планового обслуживания первого блока.