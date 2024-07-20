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На АЭС в Румынии отключился один из двух энергоблоков

Ведомости

Один из двух энергоблоков АЭС «Чернаводэ» в Румынии отключился из-за неисправности, сообщает оператор АЭС в республике – государственная электроэнергетическая компания Nuclearelectrica.

Первый энергоблок станции отключился вечером 19 июля от национальной энергетической системы из-за неисправности, это не оказывает влияния на «ядерную безопасность, персонал и население», передает со ссылкой на оператора Puterea.ro.

На станции зафиксировано снижение производства атомной энергии до 664 МВт, при этом установленная мощность каждого из двух реакторов станции составляет 700 МВт. Обычно станция должна производить в общей сложности 1400 МВт, говорится в публикации. Точную причину отключения выясняют специалисты АЭС. 

Неполадки в работе станции произошли вскоре после того, как Nuclearelectrica в конце июня объявила о завершении плановых работ по техническому обслуживанию первого энергоблока, пишет Puterea.ro. Он был отключен от сети для проведения технического обслуживания 19 мая и повторно синхронизирован 29 июня. Отключение крупнейшего энергоблока произошло на фоне высоких температур в условиях повышенного потребления, отмечает издание Economica.net. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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