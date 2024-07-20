На АЭС в Румынии отключился один из двух энергоблоков
Один из двух энергоблоков АЭС «Чернаводэ» в Румынии отключился из-за неисправности, сообщает оператор АЭС в республике – государственная электроэнергетическая компания Nuclearelectrica.
Первый энергоблок станции отключился вечером 19 июля от национальной энергетической системы из-за неисправности, это не оказывает влияния на «ядерную безопасность, персонал и население», передает со ссылкой на оператора Puterea.ro.
На станции зафиксировано снижение производства атомной энергии до 664 МВт, при этом установленная мощность каждого из двух реакторов станции составляет 700 МВт. Обычно станция должна производить в общей сложности 1400 МВт, говорится в публикации. Точную причину отключения выясняют специалисты АЭС.
Неполадки в работе станции произошли вскоре после того, как Nuclearelectrica в конце июня объявила о завершении плановых работ по техническому обслуживанию первого энергоблока, пишет Puterea.ro. Он был отключен от сети для проведения технического обслуживания 19 мая и повторно синхронизирован 29 июня. Отключение крупнейшего энергоблока произошло на фоне высоких температур в условиях повышенного потребления, отмечает издание Economica.net.