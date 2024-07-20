На АЭС в Румынии отключился один из двух энергоблоков

Неполадки в работе станции произошли вскоре после того, как Nuclearelectrica в конце июня объявила о завершении плановых работ по техническому обслуживанию первого энергоблока, пишет Puterea.ro. Он был отключен от сети для проведения технического обслуживания 19 мая и повторно синхронизирован 29 июня. Отключение крупнейшего энергоблока произошло на фоне высоких температур в условиях повышенного потребления, отмечает издание Economica.net.