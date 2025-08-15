Транзит через Босфор остановили на несколько часов из-за заглохшего танкера
Транзит судов через Босфор в Стамбуле приостановили на несколько часов из-за неисправности крупного нефтяного танкера Tenacity Venture, следовавшего из Гибралтара в Румынию с почти 91 000 т нефти. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.
Инцидент произошел у района Кандилли, где у 249-метрового танкера резко упала скорость. Сообщается, что судно отбуксировали к причалу Бююкдере, движение по проливу возобновлено. На время буксировки движение судов в обе стороны было приостановлено.
15 июня власти Турции сообщили о повышении с 1 июля платы за проход судов через Босфор и Дарданеллы. В течение 39 лет размер тарифа не менялся, пока Анкара не приняла решение об индексации. Стоимость золотого франка, используемого для расчета сборов, была увеличена до $5,83.