Транзит через Босфор остановили на несколько часов из-за заглохшего танкера

15 июня власти Турции сообщили о повышении с 1 июля платы за проход судов через Босфор и Дарданеллы. В течение 39 лет размер тарифа не менялся, пока Анкара не приняла решение об индексации. Стоимость золотого франка, используемого для расчета сборов, была увеличена до $5,83.