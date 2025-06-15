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Турция с 1 июля поднимет плату за проход судов через Босфор и Дарданеллы

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Турецкие власти с 1 июля на 15% увеличат стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы, сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Абдулкадир Уралоглу. Размер платы не менялся до 2022 г. в течение 39 лет, напомнил он.

«Мы увеличим стоимость золотого франка, которая является основой для расчета сборов, взимаемых с судов, проходящих через турецкие проливы без остановки, до $5,83», – приводит его слова NTV.

Cтоимость золотого франка оставалась постоянной на уровне $0,8 в течение 39 лет, до того как ее начали поднимать три года назад, напомнил министр. Новое обновление тарифов будет уже четвертым по счету.

Уралоглу подчеркнул, что благодаря сборам Турция продолжает непрерывно развивать необходимую инфраструктуру и системы мониторинга движения судов для повышения экологической безопасности, обеспечения морской безопасности и защиты в турецких проливах, «которые являются одними из самых опасных узких водных путей в мире». По данным турецких властей, в 2024 г. суда совершили более 51 000 проходов через проливы без остановок, в результате удалось собрать $227,4 млн.

Сумма пошлин рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 г. Конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов. Она восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного моря в Средиземное.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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