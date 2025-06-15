Турция с 1 июля поднимет плату за проход судов через Босфор и Дарданеллы

Уралоглу подчеркнул, что благодаря сборам Турция продолжает непрерывно развивать необходимую инфраструктуру и системы мониторинга движения судов для повышения экологической безопасности, обеспечения морской безопасности и защиты в турецких проливах, «которые являются одними из самых опасных узких водных путей в мире». По данным турецких властей, в 2024 г. суда совершили более 51 000 проходов через проливы без остановок, в результате удалось собрать $227,4 млн.