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Турция повысит стоимость транзита судов через Босфор на 15% с начала июля

Ведомости

С 1 июля Турция повысит стоимость транзита судов через Босфор на 15%. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу, его слова приводит портал A Haber.

С начала июля размер пошлины составит $5,07. По словам главы ведомства, это позволит увеличить сборы в 6,3 раза по сравнению с 2022 г. Таким образом, Турция увеличит приток иностранной валюты в государственную казну.

«С 1983 по 2022 гг. существовали сборы, которые оставались постоянными и не обновлялись примерно в течение 39 лет. В соответствии с указом президента, с 2022 г. сборы обновлялись каждый год. Они будут продолжать обновляться ежегодно 1 июля», – сказал он.

В прошлом году Турция увеличила размер платы за проход судов через проливы до $4,42 за тонну. По словам Уралоглу, республика сделала «исторический шаг» по увеличению притока иностранной валюты.

Сумма пошлин рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 г. Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов. Она восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного моря в Средиземное.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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