Турция повысит стоимость транзита судов через Босфор на 15% с начала июля
С 1 июля Турция повысит стоимость транзита судов через Босфор на 15%. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу, его слова приводит портал A Haber.
С начала июля размер пошлины составит $5,07. По словам главы ведомства, это позволит увеличить сборы в 6,3 раза по сравнению с 2022 г. Таким образом, Турция увеличит приток иностранной валюты в государственную казну.
«С 1983 по 2022 гг. существовали сборы, которые оставались постоянными и не обновлялись примерно в течение 39 лет. В соответствии с указом президента, с 2022 г. сборы обновлялись каждый год. Они будут продолжать обновляться ежегодно 1 июля», – сказал он.
В прошлом году Турция увеличила размер платы за проход судов через проливы до $4,42 за тонну. По словам Уралоглу, республика сделала «исторический шаг» по увеличению притока иностранной валюты.
Сумма пошлин рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 г. Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов. Она восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного моря в Средиземное.