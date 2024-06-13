Турция повысит стоимость транзита судов через Босфор на 15% с начала июля

«С 1983 по 2022 гг. существовали сборы, которые оставались постоянными и не обновлялись примерно в течение 39 лет. В соответствии с указом президента, с 2022 г. сборы обновлялись каждый год. Они будут продолжать обновляться ежегодно 1 июля», – сказал он.