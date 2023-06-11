Турция подтвердила увеличение платы за проход судов через свои проливы

Сумма пошлин рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 г. Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов, отмечала газета. Согласно документу, стоимость франка была фиксированной и составляла $0,8. В 2022 г. было принято «историческое решение», что стоимость золотого франка не будет фиксированной, а будет обновляться в конце июня каждого года, напомнило издание. С 7 октября прошлого года власти Турции увеличили стоимость прохода судов через проливы с $0,8 до $4,08.