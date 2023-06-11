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Экономика

Турция подтвердила увеличение платы за проход судов через свои проливы

Ведомости

Турция с 1 июля увеличит размер платы за проход судов через проливы до $4,42 за тонну, республика сделала «исторический шаг» по увеличению притока иностранной валюты, заявил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу. 

«С 1983 г. с судов, проходящих через проливы, взималось $0,8063 за тонну. Через 39 лет мы актуализировали эти сборы постановлением президента от 7 октября 2022 г., увеличив размер сбора за тонну до $4,08. Мы обновляем сбор до $4,42 с 1 июля 2023 г.», – приводит газета Star слова министра. 

Ранее в июне газета Aydinlik со ссылкой на решение Главного управления по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры сообщила, что с 1 июля Турция повысит плату за проход судов через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы на 8,3% – до $4,42 за тонну. В предыдущие годы выручка от проходов судов составляла около $160-170 млн. Ожидается, что в результате увеличения платы выручка вырастет до $900 млн в 2023 г.

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Сумма пошлин рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 г. Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов, отмечала газета. Согласно документу, стоимость франка была фиксированной и составляла $0,8. В 2022 г. было принято «историческое решение», что стоимость золотого франка не будет фиксированной, а будет обновляться в конце июня каждого года, напомнило издание. С 7 октября прошлого года власти Турции увеличили стоимость прохода судов через проливы с $0,8 до $4,08.

Конвенция Монтре восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного моря в Средиземное. Ее приняли в 1936 г. При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права. Документ установил различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств.

После начала спецоперации России на Украине Турция закрыла проливы для всех военных кораблей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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