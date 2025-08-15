С 1 сентября изменится порядок медосвидетельствования на опьянение
С 1 сентября в России вступит в силу новый порядок медосвидетельствования на состояние опьянения, в том числе водителей. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Среди нововведений он отметил увеличение интервала между двумя продувами алкотестером. Сейчас он составляет 15-20 мин, а с 1 сентября будет 15-25 мин. Кроме того, установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ – в течение 30 мин после направления на химико-токсикологическое исследование. В случае если гражданин не предоставит мочу на анализ в течение этого периода, ему придется сдавать кровь, добавил Машаров.
Среди других новшеств – в направление на химико-токсикологическое исследование ввели обязательное указание на прием лекарственных препаратов. Кроме того, после проведения исследований медорганизация должна будет обеспечить хранение биоматериалов в течение трех месяцев с момента оформления справки, а полученных масс-спектров на электронных носителях – в течение пяти лет.
Машаров выразил мнение, что введение нового порядка направлено на приведение процедур медосвидетельствования в соответствие с современными стандартами. По его словам, нововведения нацелены на объективность результатов процедур. Если же гражданин считает их недостоверными, то сможет обжаловать их в судебном порядке, отметил он.
«Считаю, что ужесточение правил проверки на алкоголь и наркотики – это серьезный шаг к повышению безопасности на дорогах России», – добавил Машаров.
Соответствующий документ утвердил Минздрав РФ. Он будет действовать до 1 сентября 2031 г.
28 мая Госдума в первом чтении единогласно приняла правительственный законопроект о распространении административной ответственности за вождение в состоянии опьянения после принятия лекарственных препаратов. Штраф в размере 45 000 руб. и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет будет грозить в случае, если по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме автомобилиста были обнаружены вещества, «входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию человека, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам, одурманивающим веществам, и установлена совокупность клинических признаков опьянения».