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Дума одобрила законопроект о лишении прав за вождение под воздействием лекарств

Перечень запрещенных для автомобилистов препаратов будет разработан позднее
Александр Тихонов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Госдума в первом чтении единогласно приняла правительственный законопроект о распространении административной ответственности за вождение в состоянии опьянения после принятия лекарственных препаратов. Поправками, внесенными во исполнение постановления Конституционного суда (КС) от 24 ноября 2022 г. №51-П, расширяется примечание к ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП): штраф в размере 45 000 руб. и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет будет грозить в случае, если по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме автомобилиста были обнаружены вещества, «входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию человека, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам, одурманивающим веществам, и установлена совокупность клинических признаков опьянения».

Перечень таких веществ, следует из законопроекта, должно будет установить правительство России. К моменту рассмотрения поправок в первом чтении он еще не был готов. Как заявил докладчик, статс-секретарь – замглавы МВД России Игорь Зубов, предполагается, что в перечень будут включены «снотворные, седативные средства, анестетики, а также препараты, принимаемые при эпилепсии и болезни Паркинсона». «Изменится порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения», – уточнил он, добавив, что дополнительных средств из федерального бюджета на исполнение законопроекта не потребуется. Содокладчик, член комитета Думы по государственному строительству и законодательству Олег Иванинский («Единая Россия») заявил, что МВД, Минздрав и Госдума сошлись в необходимости концептуально принять законопроект в первом чтении, а ко второму чтению создать рабочую группу, которая выработает критерии включения препаратов, противопоказанных для употребления за рулем, в правительственный перечень.

В мае 2024 г. глава комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) опубликовал составленный Минздравом по его запросу список лекарственных средств, не рекомендованных к употреблению за рулем. В объемный перечень вошел в том числе силденафил – активное вещество препарата «Виагра». Впоследствии Минздрав заявил, что опубликованный список «не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение». Правительственный законопроект получил поддержку всех фракций, но вызвал оживленную дискуссию в Думе. К примеру, единоросс Айдар Метшин, сославшись на пример Китая, где «лица старше 70 лет [для продления водительских прав] проходят дополнительные обследования и предоставляют справку о результатах тестирования на предмет памяти и реакции», предложил подумать над установлением предельного возраста вождения. Зубов ответил, что главным критерием для него является состояние здоровья.

Решение Конституционного суда

Конституционный суд (КС) 24 ноября 2022 г. признал не соответствующим основному закону примечание к ст. 12.8 КоАП в связи с инцидентом, произошедшим 8 августа 2021 г. в Ямало-Ненецком автономном округе. Водитель застрял на высоком бордюре, а когда очевидцы предложили ему помощь, он отреагировал неадекватно. Тогда свидетели происшествия вызвали полицию, и водителя отправили на медосвидетельствование. Клинических признаков опьянения у мужчины врач не выявил, но в организме водителя были обнаружены медицинские препараты габапентин и нимесулид, которые оказывают индивидуальное влияние на психофизические функции человека и могут вызывать нарушение сознания и координации движений, говорится в постановлении КС. Салехардский городской суд 13 мая 2022 г. приостановил производство по делу и направил запрос в КС.

Депутат от «Новых людей» Владимир Плякин поднял вопрос возможных злоупотреблений со стороны сотрудников Госавтоинспекции в случае выявления опьянения, вызванного лекарственными препаратами. «Как это будет проходить на месте? Или я должен буду проследовать в какую-то больницу? Или у меня должны будут кровь на месте брать? <...> Как избежать злоупотреблений со стороны сотрудников Госавтоинспекции?» – спросил он докладчиков. Зубов в ответ заявил, что ему «обидно, когда мы говорим, что априори все сотрудники такие». «Есть презумпция виновности человека. Опять же нам Запад не указ. В той же самой Америке для того, чтобы опровергнуть показания полицейского, должно быть два свидетеля. Два, а не один. <...> Останавливает сотрудник человека и видит, что он пьяный. Ну вы сами, что ли, никогда не видели, как выглядит пьяный человек?» – заявил замминистра внутренних дел.

Зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) предложил депутатам на региональной неделе проверить, есть ли в медучреждениях оборудование для выявления соответствующих веществ. Нилов заявил, что считает необходимым маркировать знаком «кирпич» упаковки с лекарствами, которые будут не рекомендованы к применению водителями. «Список надо быстрее утвердить, чтобы он был в каждой аптеке, на каждой заправке», – заявил он. С необходимостью обязательной маркировки препаратов согласился и Куринный. Законопроект был принят в первом чтении 394 голосами «за».

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