Дума одобрила законопроект о лишении прав за вождение под воздействием лекарств

Депутат от «Новых людей» Владимир Плякин поднял вопрос возможных злоупотреблений со стороны сотрудников Госавтоинспекции в случае выявления опьянения, вызванного лекарственными препаратами. «Как это будет проходить на месте? Или я должен буду проследовать в какую-то больницу? Или у меня должны будут кровь на месте брать? <...> Как избежать злоупотреблений со стороны сотрудников Госавтоинспекции?» – спросил он докладчиков. Зубов в ответ заявил, что ему «обидно, когда мы говорим, что априори все сотрудники такие». «Есть презумпция виновности человека. Опять же нам Запад не указ. В той же самой Америке для того, чтобы опровергнуть показания полицейского, должно быть два свидетеля. Два, а не один. <...> Останавливает сотрудник человека и видит, что он пьяный. Ну вы сами, что ли, никогда не видели, как выглядит пьяный человек?» – заявил замминистра внутренних дел.