Суд оставил под стражей редактора Ura.ru Дениса Аллаярова

Аллаярова задержали 6 июня. Изначально в его квартире провели обыск, редактора доставили на допрос и отпустили. Позднее в тот же день его повторно задержали. Суд арестовал Аллаярова на два месяца. Редактора обвиняют по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Его защита обжаловала арест, но суд оставил Аллаярова в СИЗО.