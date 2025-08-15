Суд оставил под стражей редактора Ura.ru Дениса Аллаярова
Свердловский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу на продление ареста редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, который обвиняется в даче взятки бывшему должностному лицу. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Свердловской области.
Аллаярова задержали 6 июня. Изначально в его квартире провели обыск, редактора доставили на допрос и отпустили. Позднее в тот же день его повторно задержали. Суд арестовал Аллаярова на два месяца. Редактора обвиняют по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Его защита обжаловала арест, но суд оставил Аллаярова в СИЗО.
31 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следователя продлил Аллаярову арест на два месяца до 4 октября 2025 г.
«РИА Новости» писало, что следователи вменяют редактору дачу взятки своему дяде Андрею Карпову, который работал полицейским, в 20 000 руб. По данным агентства, показания дал сам Карпов. Его также задержали по делу о получении взятки. Суд отправил Карпова под домашний арест.