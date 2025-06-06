Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали до 4 августа по делу о взятке

Ситуация с обысками в редакции Ura.ru — не первая и, не последняя история, когда журналистов подозревают в получении «инсайдов» от сотрудников полиции, рассказывает адвокат Андрей Мишонов. Формально журналист имеет право публиковать информацию, даже если она появилась у него «неофициально», но как только в деле появляется элемент оплаты — будь то деньги, подарки или даже «услуга в ответ» — история уходит из сферы свободы слова в зону уголовного права, утверждает эксперт.