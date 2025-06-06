Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали до 4 августа по делу о взятке

Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали до 4 августа по делу о взяткеРедакция считает, что журналист делал свою работу.
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал редактора Ura.ru Дениса Аллаярова на два месяца, до 4 августа, по делу о взятке его дяде, экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. Об этом сообщила «Ведомостям» главный редактор Екатеринбургского отделения издания Диана Козлова. Аллаяров проведет время заключения в СИЗО.
«Считаем, что это провокация: он выполнял свою журналистскую работу, не нарушая закона», – сказала главред Ura.ru.
По просьбе Следственного комитета РФ заседание суда прошло в закрытом режиме, хотя сторона защиты выступала против такого решения.
Аллаярова задержали 6 июня. Ему предъявилено обвинение в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Вместе с тем обвинение предъявили и Карпову. Ему инкриминировали получение взятки за незаконные действия или бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд отправил его под домашний арест.
В Ura.ru считают, что Карпов оговорил Аллаярова, чтобы облегчить свою участь по другому обвинению, предъявленному ранее. Изначально Карпова задержали в марте, после чего его уволили из органов, пишет «Коммерантъ-Урал». 15 апреля, как рассказывал адвокат Георгий Краснов «Ведомостям», было возбуждено уголовное дело против дяди.
Накануне в свердловской редакции Ura.ru и у части сотрудников издания провели обыски. Издание писало, что сотрудники СК интересовали источники происхождения информации о «событиях криминального характера» в Свердловской области. Помимо Аллаярова были задержаны корреспонденты Сергей Бодров и Анна Салымская, а также главный редактор Ura.ru.
На следующий день правоохранители вновь провели оперативные мероприятия в редакции Ura.ru в Екатеринбурге. Визит силовиков бвл связан необходимостью доставить на допрос трех сотрудников издания в качестве свидетелей.
Ситуация с обысками в редакции Ura.ru — не первая и, не последняя история, когда журналистов подозревают в получении «инсайдов» от сотрудников полиции, рассказывает адвокат Андрей Мишонов. Формально журналист имеет право публиковать информацию, даже если она появилась у него «неофициально», но как только в деле появляется элемент оплаты — будь то деньги, подарки или даже «услуга в ответ» — история уходит из сферы свободы слова в зону уголовного права, утверждает эксперт.
Если будет установлено, что разглашались персональные данные, материалы следствия, оперативная информация — добавляются статьи за разглашение тайн и нарушение неприкосновенности частной жизни, говорит Мишонов.
По мнению эксперта, что касается самой редакции — тут все зависит от того, будет ли доказано, что действия журналиста были санкционированы руководством. Если слив был его личной инициативой — редакция пострадает «по касательной»: обыски, выемки, давление, отмечает Мишонов. Но если выяснится, что система получения информации за деньги — это корпоративная политика, тогда уже возможны и санкции вплоть до приостановки деятельности СМИ, утверждает он.
Редакция также может быть привлечена к ответственности за коррупцию, если будет доказано, что она знала о взятке и не предприняла мер для ее предотвращения, напоминает адвокат BGP Алексей Лямин.
По словам адвоката, если суд признает журналиста виновным в даче взятки, редакции может грозить штраф по ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юрлица). Сумма штрафа, согласно санкции, составит не менее 1 млн руб.