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Суд арестовал экс-полицейского по делу о взятке от редактора Ura.ru

Издание утверждает, что начальник угрозыска Екатеринбурга Карпов является дядей Аллаярова
Ведомости

Суд отправил под домашний арест экс-начальника отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрея Карпова по делу о взятке от редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Карпов пробудет под арестом до 4 августа. Ему предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия или бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным Ura.ru, Карпов является дядей Аллаярова, обвиняемого в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Издание пишет, что защита просила закрыть процесс, прокурор поддержала предложение.

5 июня в свердловской редакции Ura.ru и в квартирах нескольких журналистов издания прошли обыски. Как говорил «Ведомостям» адвокат Георгий Краснов, обыски могут быть связаны с уголовным делом против неустановленного числа сотрудников правоохранительных органов, возбужденным в апреле. 

Ura.ru писало, что сотрудники Следственного комитета (СК) интересовались источниками происхождения информации о «событиях криминального характера» в Свердловской области. Помимо Аллаярова были задержаны корреспонденты Сергей Бодров и Анна Салымская, а также главный редактор Ura.ru Диана Козлова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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