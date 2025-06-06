Суд арестовал экс-полицейского по делу о взятке от редактора Ura.ru

5 июня в свердловской редакции Ura.ru и в квартирах нескольких журналистов издания прошли обыски. Как говорил «Ведомостям» адвокат Георгий Краснов, обыски могут быть связаны с уголовным делом против неустановленного числа сотрудников правоохранительных органов, возбужденным в апреле.