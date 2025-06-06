Суд арестовал экс-полицейского по делу о взятке от редактора Ura.ru

Суд арестовал экс-полицейского по делу о взятке от редактора Ura.ruИздание утверждает, что начальник угрозыска Екатеринбурга Карпов является дядей Аллаярова
Суд отправил под домашний арест экс-начальника отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрея Карпова по делу о взятке от редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Карпов пробудет под арестом до 4 августа. Ему предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия или бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По данным Ura.ru, Карпов является дядей Аллаярова, обвиняемого в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Издание пишет, что защита просила закрыть процесс, прокурор поддержала предложение.
5 июня в свердловской редакции Ura.ru и в квартирах нескольких журналистов издания прошли обыски. Как говорил «Ведомостям» адвокат Георгий Краснов, обыски могут быть связаны с уголовным делом против неустановленного числа сотрудников правоохранительных органов, возбужденным в апреле.
Ura.ru писало, что сотрудники Следственного комитета (СК) интересовались источниками происхождения информации о «событиях криминального характера» в Свердловской области. Помимо Аллаярова были задержаны корреспонденты Сергей Бодров и Анна Салымская, а также главный редактор Ura.ru Диана Козлова.