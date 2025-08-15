Астероид диаметром 50 метров пролетит близко от Земли 17 августа
Астероид 2025 диаметром около 50 м сблизится с Землей 17 августа, пройдя примерно в одном диаметре лунной орбиты от планеты, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Астрономы объяснили, что столь близкое прохождение относит небесное тело к категории потенциально опасных объектов.
Это одно из крупнейших сближений за последнее время: на расстояние менее 1 млн км от Земли камни такого размера подходят крайне редко. Подобное событие повторится в этом году лишь один раз – в конце сентября.
Астероид обнаружили только 1 августа. По расчетам, минимальная дистанция до Земли будет достигнута 17 августа в 12:03 мск.
Вероятность столкновения с планетой крайне мала, но теоретически астероид может изменить траекторию только при неожиданном столкновении с другим небесным телом. Последнее падение метеорита сопоставимых размеров произошло около 50 000 лет назад и образовало знаменитый Аризонский кратер в США.
В июле третий раз за всю историю наблюдений в Солнечной системе зафиксировали космический объект, возникший за ее пределами. Сообщалось, что обнаруженный объект представляет собой комету или астероид. В настоящее время он имеет магнитуду около 18,8. Когда он достигнет перигелия – ближайшей к Солнцу точки, он будет двигаться со скоростью около 68 км/с относительно Солнца. Отмечается, что при сближении с Солнцем объект не будет представлять опасности для Земли.