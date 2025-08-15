Астероид диаметром 50 метров пролетит близко от Земли 17 августа

В июле третий раз за всю историю наблюдений в Солнечной системе зафиксировали космический объект, возникший за ее пределами. Сообщалось, что обнаруженный объект представляет собой комету или астероид. В настоящее время он имеет магнитуду около 18,8. Когда он достигнет перигелия – ближайшей к Солнцу точки, он будет двигаться со скоростью около 68 км/с относительно Солнца. Отмечается, что при сближении с Солнцем объект не будет представлять опасности для Земли.