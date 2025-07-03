Третий раз в истории в Солнечной системе зафиксировали межзвездный объект
Третий раз за всю историю наблюдений в Солнечной системе зафиксировали космический объект, возникший за ее пределами. Он получил название A11pl3Z. Об этом сообщает EarthSky.
В сообщении говорится, что обнаруженный объект представляет собой комету или астероид. В настоящее время он имеет магнитуду около 18,8. Когда он достигнет перигелия – ближайшей к Солнцу точки, он будет двигаться со скоростью около 68 км/с относительно Солнца. Отмечается, что при сближении с Солнцем объект не будет представлять опасности для Земли.
До этого были известны лишь два подобных случая – комета Борисова и астероид Оумуамуа.
В начале декабря 2024 г. в небе над Якутией обнаружили астероид. Небесное тело могли наблюдать жители Олекминского и Ленского районов. Астероид прошел над атмосферой. При этом органы управления территориальной подсистемы РСЧС были приведены в готовность.