В Якутии упал астероид
В небе над Якутией обнаружили астероид, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. Небесное тело могли наблюдать жители Олекминского и Ленского районов.
Информацию подтвердило и МВД по Республике Саха в своем Telegram-канале, опубликовав видео, на котором запечатлено падение астероида.
Астероид прошел над атмосферой. При этом органы управления территориальной подсистемы РСЧС были приведены в готовность.
«Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена», – передают в ГУ МЧС Якутии.
О падении астероида ранее предупредил «Роскосмос». Космическое тело назвали COWEPC5. Сообщалось, что оно войдет в атмосферу Земли над районом Сибири западнее города Олекминск. По данным «Роскосмоса», размер астероида варьируется от 0,5 до 2 м.