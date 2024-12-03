В Якутии упал астероид

О падении астероида ранее предупредил «Роскосмос». Космическое тело назвали COWEPC5. Сообщалось, что оно войдет в атмосферу Земли над районом Сибири западнее города Олекминск. По данным «Роскосмоса», размер астероида варьируется от 0,5 до 2 м.