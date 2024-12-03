«Роскосмос»: в атмосферу Земли 3 декабря войдет астероид
«Роскосмос» предупредил о сближении потенциально опасного астероида с Землей. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале государственной корпорации.
«Потенциально опасный астероид под названием COWEPC5 сегодня в 19:15 мск войдет в атмосферу нашей планеты над районом Сибири западнее города Олекминск», – говорится в сообщении. По данным «Роскосмоса», размер астероида варьируется от 0,5 до 2 м.
Ранее 3 декабря Европейское космическое агентство сообщало на своей странице в соцсети X, что небольшой астероид движется по курсу столкновения с Землей. По данным ЕАК, его размер составит около 70 см в диаметре, а удар, вероятно, будет безвредным.