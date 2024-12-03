«Роскосмос»: в атмосферу Земли 3 декабря войдет астероид

Ранее 3 декабря Европейское космическое агентство сообщало на своей странице в соцсети X, что небольшой астероид движется по курсу столкновения с Землей. По данным ЕАК, его размер составит около 70 см в диаметре, а удар, вероятно, будет безвредным.