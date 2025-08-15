Три человека погибли при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области

22 октября 2021 г. на пороховом заводе произошел взрыв при включении производственного оборудования. На территории одного из цехов «Эластика» начался пожар. По данным МЧС, причиной возгорания стал технологический сбой. В результате взрыва погибли 17 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и более человек.