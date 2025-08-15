Газета
Главная / Общество /

Три человека погибли при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области

Ведомости

В результате взрыва и пожара в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области погибли три человека, еще 20 пострадали. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По данным собеседника агентства, здание порохового цеха полностью разрушено.

Оперштаб Рязанской области пишет, что пострадавшие направлены в районную больницу. На месте происшествия работают оперативные службы. В регионе создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. В него вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. К месту взрыва направился губернатор Рязанской области Павел Малков.

22 октября 2021 г. на пороховом заводе произошел взрыв при включении производственного оборудования. На территории одного из цехов «Эластика» начался пожар. По данным МЧС, причиной возгорания стал технологический сбой. В результате взрыва погибли 17 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и более человек.

