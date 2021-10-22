В Рязанской области при взрыве в пороховом цехе погибли люди

В Рязанской области при взрыве в пороховом цехе погибли людиПо предварительным данным Минздрава, погибли 16 человек, один пострадал
В Шиловском районе Рязанской области на заводе по производству пороха произошел взрыв и пожар, в котором погибли семь человек, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС. Позже в Минздраве агентству сообщили о 16 погибших.
В МЧС заявили, что пожар начался на территории одного из цехов ПГУП «Эластик». «Предварительно, пострадали 17 человек, из них семь погибли, один госпитализирован, судьба девяти человек остается неизвестной», — сообщили в ведомстве ТАСС. По данным министерства, причиной пожара стало нарушение технологического процесса. Площадь пожара устанавливается. По предварительным данным, угрозы населению нет.
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. О проверке заявили также прокуратура Рязанской области и Ростехнадзор. Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетает в Рязанскую область на место пожара.
На сайте завода говорится, что, согласно программе вооружений, разработанной до 2015 г., «Эластик» является исполнителем гособоронзаказа. Завод занимался снаряжением и сборкой авиационных средств поражения наземных объектов и реактивных снарядов в системах залпового огня и выпуском газогенераторов для подводных лодок. Также на сайте завода говорится, что в 2015 г. он был признан банкротом и с 2017 г. производственная деятельность остановлена.