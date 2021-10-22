В Рязанской области при взрыве в пороховом цехе погибли люди

На сайте завода говорится, что, согласно программе вооружений, разработанной до 2015 г., «Эластик» является исполнителем гособоронзаказа. Завод занимался снаряжением и сборкой авиационных средств поражения наземных объектов и реактивных снарядов в системах залпового огня и выпуском газогенераторов для подводных лодок. Также на сайте завода говорится, что в 2015 г. он был признан банкротом и с 2017 г. производственная деятельность остановлена.