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В Рязанской области при взрыве в пороховом цехе погибли люди

По предварительным данным Минздрава, погибли 16 человек, один пострадал
Дарья Савенкова
ТАСС

В Шиловском районе Рязанской области на заводе по производству пороха произошел взрыв и пожар, в котором погибли семь человек, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС. Позже в Минздраве агентству сообщили о 16 погибших.

В МЧС заявили, что пожар начался на территории одного из цехов ПГУП «Эластик». «Предварительно, пострадали 17 человек, из них семь погибли, один госпитализирован, судьба девяти человек остается неизвестной», — сообщили в ведомстве ТАСС. По данным министерства, причиной пожара стало нарушение технологического процесса. Площадь пожара устанавливается. По предварительным данным, угрозы населению нет.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. О проверке заявили также прокуратура Рязанской области и Ростехнадзор. Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетает в Рязанскую область на место пожара.

На сайте завода говорится, что, согласно программе вооружений, разработанной до 2015 г., «Эластик» является исполнителем гособоронзаказа. Завод занимался снаряжением и сборкой авиационных средств поражения наземных объектов и реактивных снарядов в системах залпового огня и выпуском газогенераторов для подводных лодок. Также на сайте завода говорится, что в 2015 г. он был признан банкротом и с 2017 г. производственная деятельность остановлена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных