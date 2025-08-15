Число погибших в результате взрыва на заводе в Рязанской области выросло до пяти

Опергруппа Рязанской области сообщала о трех погибших. Пострадавшие направлены в районную больницу. На месте происшествия работают оперативные службы. В регионе создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. В него вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. К месту взрыва направился губернатор Рязанской области Павел Малков.