Таиланд депортирует российского блогера за съемку на границе с Камбоджей

«РИА Новости» со ссылкой на источник в иммиграционной полиции сообщает, что блогера могут внести в черный список с запретом на въезд в Таиланд на пять лет. При этом он прожил в стране более 10 лет, а также является совладельцем небольшого туристического бизнеса.