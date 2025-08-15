Газета
Таиланд депортирует российского блогера за съемку на границе с Камбоджей

Ведомости

Иммиграционная полиция Таиланда 15 августа депортирует гражданина РФ, видеоблогера Тимура Збарского после того, как он провел видеосъемку вооруженного столкновения с Камбоджей на границе государств, а затем выложил ролик в сеть. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, Збарский проехал 150 км по пограничной зоне. По возвращении в Паттайю, где он проживал, гражданина РФ задержала иммиграционная полиция в связи с аннулированием его долгосрочной визы. Это решение было принято из-за его действий, «которые могли представлять угрозу национальной безопасности Таиланда». При этом Збарскому не были предъявлены никакие уголовные или административные обвинения.

В соответствии с законодательством Таиланда после аннуляции визы Збарского отправили в Центр временного содержания иммиграционной полиции, который находится в Бангкоке. 15 августа его перевезут в международный аэропорт «Суваннапхум» для дальнейшей транспортировки в РФ.

Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании конфликта на границе

Политика / Международные новости

«РИА Новости» со ссылкой на источник в иммиграционной полиции сообщает, что блогера могут внести в черный список с запретом на въезд в Таиланд на пять лет. При этом он прожил в стране более 10 лет, а также является совладельцем небольшого туристического бизнеса.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился утром 24 июля, когда столкновения произошли на спорной территории в Трате. По данным Таиланда, в результате столкновений погибли 19 человек, в том числе шесть солдат. Более 60 человек были ранены. Камбоджа сообщила о 13 погибших.

7 августа правительство Таиланда в социальной сети X сообщило, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре стороны достигли соглашения об урегулировании напряженности, возникшей на границе государств.

