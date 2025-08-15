СК возбудил дело после гибели людей при взрыве на заводе в Рязанской области
Следователи возбудили уголовное из-за гибели людей в результате взрыва на предприятии «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие работает над установлением обстоятельств произошедшего. В рамках расследования дела следователи проверят соответствие уровня обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов на предприятии установленным нормам.
15 августа в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе произошел взрыв и начался пожар. Для ликвидации последствий инцидента задействованы 70 специалистов МЧС и 28 единиц техники. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о гибели пяти человек в результате взрыва. Еще более 100 человек пострадали. Им оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.
На месте происшествия Малков заслушал доклады о текущей ситуации и поручил ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня. В регионе создан штаб по ликвидации ЧС.