СК возбудил дело после гибели людей при взрыве на заводе в Рязанской области

15 августа в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе произошел взрыв и начался пожар. Для ликвидации последствий инцидента задействованы 70 специалистов МЧС и 28 единиц техники. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о гибели пяти человек в результате взрыва. Еще более 100 человек пострадали. Им оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.