Мать основателя Amazon Безоса умерла в США после болезни
В возрасте 78 лет скончалась Жаклин Безос – мать основателя Amazon Джеффа Безоса. О ее смерти предприниматель сообщил в Instagram
Известно, что Жаклин Безос долгое время боролась с деменцией. Она скончалась дома, где ее окружали родные и близкие. Родственники попросили всех желающих вместо покупки цветов поддержать благотворительные проекты или совершить добрые поступки в память о ней.
В конце июня СМИ писали о свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Италии. Торжества длились несколько дней и, по данным прессы, стоили до $56 млн. Среди гостей были Иванка Трамп с Джаредом Кушнером, Билл Гейтс, Опра Уинфри, Орландо Блум и другие знаменитости.
Тогда сообщалось, что местным жителям роскошные гуляния не пришлись по душе. Люди протестовали против того, что их город превратили в гигантскую тусовку для пришлых богатеев. Кто-то даже бросил в большой канал манекен Безоса в натуральную величину. А перемещение свадебных лодок по другим каналам угрожали заблокировать надувными крокодилами.