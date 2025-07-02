На свадьбе Безоса торжественно протестовали: новости, которые вы могли пропустить

В итоге магазинам приходится внедрять системы, которые еще недавно встречались только в научной фантастике. Например, кассовые аппараты не просто сканируют штрих-коды – они оснащены компьютерным зрением и распознают товары по форме, цвету и упаковке. Так борются с преступлениями, когда на дорогой товар переклеивают штрих-код с более дешевого. Кроме того, камеры сканируют тележки, следя за тем, чтобы покупатели оплатили все, что в них лежит. К примеру, в сети Sam’s Club такой проверкой раньше занимались охранники, но выяснилось, что компьютер обнаруживает на 17% больше товаров, которые «забыли» пробить на кассе, чем человек. Кроме того, в полки супермаркетов встраивают весы и компьютер сообщает, если с них исчезло больше товара, чем было куплено.