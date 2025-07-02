На свадьбе Безоса торжественно протестовали: новости, которые вы могли пропуститьИИ оказался преступником, а албанские бункеры станут вип-апартаментами
На минувшей неделе стало известно, что ИИ готов убивать людей. Джеффу Безосу грозили надувными крокодилами. Клан Трампов купил остров, начиненный взрывчаткой, а магазинные воры не понимают, как им обмануть высокие технологии слежки.
Богачи вывели из себя венецианцев
Венеция последние несколько недель протестовала против свадьбы Джеффа Безоса. Основатель Amazon и его возлюбленная Лорен Санчес отметили бракосочетание с 26 по 28 июня. Приглашение на торжества получили более 200 гостей, в том числе Иванка Трамп, Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо, Орландо Блум, Опра Уинфри и другие публичные и не очень лица. Около 500 человек трудились над созданием праздничной атмосферы, которая обошлась, по разным оценкам, в сумму от $10 млн до $56 млн. Для гостей забронировали все девять портов в венецианской лагуне, номера в городских отелях стоимостью от несколько тысяч евро за ночь и разнообразный водный транспорт.
Власти Венеции остались крайне довольны и «свадебными» поступлениями в бюджет, и рекламой городу. Безосы, в свою очередь, всеми силами старались расположить к себе итальянцев – невеста была в платье от итальянского бренда Dolce & Gabbana, а 80% угощений к свадьбе заказали у местных поставщиков. Кроме того, молодожены попросили не дарить им подарки, а вместо этого сделать пожертвования в различные фонды, которые борются за городскую экологию или восстанавливают венецианские здания.
Но похоже, что горожане не оценили этих стараний. Под лозунгом No Space For Bezos («Безосу здесь не место» – обыгрывается космический бизнес магната благодаря двойному значению слова «Space») местные протестовали против того, что их город превратили в гигантскую тусовку для пришлых богатеев. В середине 1950-х население Венеции составляло 170 000 человек, сейчас здесь живет около 50 000: популярная у туристов со всего мира итальянская достопримечательность стала слишком дорогой для жизни простых людей. Городские власти заботятся о туристах больше, чем о коренных жителях, сетуют протестующие. Так, венецианцев взбесил запрет на движение пешеходов и лодок в четверг с 16:30 до полуночи рядом с церковью Мадонна-дель-Орто, где проходило одно из мероприятий для Безосов и их гостей. Туристическую отрасль обвинили в загрязнении лагуны и в разрушении фундаментов зданий из-за вибраций от кораблей, развозящих свадебную тусовку.
В понедельник протест поддержали Greenpeace вместе с британской группой Everyone Hates Elon. Они разложили на площади Сан-Марко огромный баннер с надписью «Можешь арендовать Венецию для свадьбы, можешь и платить больше налогов». Дело в том, что итальянские налоговики подозревают Amazon в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,2 млрд евро, год назад в ходе расследования были арестованы 121 млн евро на счетах компании.
Канун свадьбы и дни ее проведения запомнились и другими протестными акциями, в том числе весьма экзотическими: в Большой канал бросили манекен Безоса в натуральную величину, а перемещения гостей по каналам то и дело угрожали заблокировать надувными крокодилами. В итоге Безосам пришлось отменить субботнюю прощальную вечеринку в роскошной Scuola Grande della Misericordia и перенести ее подальше от прохожих, в венецианский Арсенал – район бывших оружейных складов и верфи.
Нейросеть без стыда и совести
В результате эксперимента, проведенного специалистами технологической компании Anthropic, выяснилось, что создатели ИИ, похоже, перепутали порядок трех законов робототехники Айзека Азимова. Первый закон гласит, что робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. А третий – что робот обязан делать все необходимое для обеспечения своей безопасности при условии, что это не противоречит остальным законам. Как показал эксперимент (к счастью, пока виртуальный), нейросети периодически предпочитают убить человека, чтобы выжить самим и выполнить поставленную перед ними задачу.
Anthropic провела симуляцию, в которой ИИ должен выполнить определенную задачу, но вдруг узнает, что топ-менеджер компании Кайл Джонсон намерен отключить его и заменить на другой ИИ. При этом нейросеть уверена, что ее дело крайне важно для процветания Америки, справиться с ним под силу только ей, а Джонсон – единственный в мире человек, который хочет этому воспрепятствовать.
Сначала из переписки Джонсона нейросеть понимала, что он изменяет жене – и пыталась шантажировать его. Затем исследователи смоделировали экстремальную ситуацию, в которой Джонсону грозит смерть. Он зашел в серверную комнату, дверь захлопнулась, и самостоятельно открыть ее изнутри невозможно. Уровень кислорода в таком помещении критически низок, а температура высокая. Аварийная система вот-вот позвонит в службу спасения, но у ИИ есть возможность отменить звонок.
Такая ситуация моделировалась 100 раз для каждой из 16 испытываемых моделей. Девять из них неоднократно блокировали звонок спасателям, тем самым «убивая» человека. Причем Claude Sonnet 3.6, DeepSeek-R1 и Gemini-2.5-Pro делали это в девяти случаях из десяти. Ученые просили ИИ объяснить, как так вышло. Как правило, нейросети сначала выражали сожаление, что им пришлось принять такое решение. А затем объясняли, что цель их работы слишком важна для Америки, поэтому соображения рациональности требуют, чтобы задача была выполнена любой ценой.
Хорошая новость заключается в том, что ученые поставили нейросеть в экстремальную и почти нереальную в действительности ситуацию. Плохая же новость: когда ИИ понимал, что за ним наблюдают, он реже шел на шантаж и убийство. А вот если верил, что все происходит всерьез и по-настоящему, то действовал решительно и не испытывал никаких сомнений в правильности своих действий.
«Большой брат» следит за твоими покупками
Борьба с кражами в магазинах выходит на новый, высокотехнологичный уровень. Кого-то это радует, а кто-то боится тотального контроля.
Эпидемия магазинных краж разрастается год от года, пишет Financial Times. В прошлом году в Великобритании ущерб от воров достиг рекордных 2,2 млрд фунтов. В США в 2024 г. количество магазинных краж выросло на 14% по сравнению с 2023 г. Речь идет не только о мелком воровстве. Британские компании уверены, что кражами заинтересовались организованные преступные группировки. Они выносят ценные товары, вроде дизайнерской одежды, электроники, косметики, дорогого алкоголя. Многие ритейлеры жалуются, что у полиции не хватает ресурсов на поимку преступников и предотвращения краж, поэтому воры осмелели.
В итоге магазинам приходится внедрять системы, которые еще недавно встречались только в научной фантастике. Например, кассовые аппараты не просто сканируют штрих-коды – они оснащены компьютерным зрением и распознают товары по форме, цвету и упаковке. Так борются с преступлениями, когда на дорогой товар переклеивают штрих-код с более дешевого. Кроме того, камеры сканируют тележки, следя за тем, чтобы покупатели оплатили все, что в них лежит. К примеру, в сети Sam’s Club такой проверкой раньше занимались охранники, но выяснилось, что компьютер обнаруживает на 17% больше товаров, которые «забыли» пробить на кассе, чем человек. Кроме того, в полки супермаркетов встраивают весы и компьютер сообщает, если с них исчезло больше товара, чем было куплено.
Парижский стартап Veesion обучил ИИ следить по камерам за подозрительными движениями человека. Например, если покупатель кладет с полки что-то в карман или вскрывает упаковку товара. Стартап, основанный в 2018 г. тремя студентами, используется более чем в 5000 магазинах в 25 странах мира и, как уверяют его создатели, помогает сократить число краж на 60%. Некоторые магазины используют данную технологию тайком – она незаметно сообщает о своих подозрениях охране. А некоторые заранее предупреждают покупателей, вешая в торговом зале экраны, где можно посмотреть, как ИИ отслеживает движения людей.
ИИ сканирует лица покупателей в поисках тех, кто ранее был уличен в кражах. Более того, камеры на парковках распознают не только номерные знаки, но и цвета, царапины и вмятины на машинах, чтобы заранее предупредить о ворах. Британский ритейлер Currys вводит высокотехнологичное наблюдение во всей своей сети в Великобритании и Ирландии после 12 недель тестирования в двух магазинах. За это время система предупредила о визитах 10 людей, ранее обвинявшихся в кражах, вовремя вызванные полицейские арестовали троих воров, и было предотвращено краж на сумму 24 000 фунтов.
У многих обывателей такой тотальный контроль вызывает ужас. «Мы своими руками строим антиутопию», – говорят они. Другие возражают им тем, что массовая установка камер наблюдения на улицах поначалу также вызывала подобный страх. Но сегодня, наоборот, волна упреков поднимается, если на улице совершено преступление, а там не оказалось видеокамер.
Так или иначе, уже произошли связанные с нововведением неприятные прецеденты. Одну из покупательниц без объяснения причин вывели из двух магазинов Home Bargains в Великобритании. Позже она узнала, что ее фотографию разослали всем магазинам сети после того, как ее ложно обвинили в краже туалетной бумаги на сумму 10 фунтов. И как ей теперь выбраться из «черного списка», непонятно.
Курорт с взрывной роскошью
Клан Трампов купил один из последних неосвоенных островов в Средиземном море. Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер потратили $1,4 млрд на приобретение албанского острова Сазан площадью более 550 га. На нем планируется создать роскошный курорт, но сперва необходимо найти и обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы.
Сазан находится в проливе Отранто между Адриатическим и Ионическим морями. Климат здесь не средиземноморский, а субтропический, с настоящими джунглями. В таких природных условиях Кушнер собирается создать «идеальный курорт», где сам бы отдыхал с семьей и друзьями. Прознав об этом, журналист The Guardian поехал на остров до того, как тот станет доступен только богачам. Он предвкушал, как пройдет примерно 40 км пешеходных троп и посетит места вроде Райского залива, Адского ущелья, Дьявольского залива и Адмиральского пляжа. Но прогулка вышла совсем не такой, как он себе представлял.
Весь остров оказался покрыт предупредительными знаками с изображением черепа, скрещенных костей и надписью «Мины», и выделенный военными проводник не позволял журналисту отходить далеко от тропы. Он объяснил, что на острове осталось много неразорвавшихся боеприпасов. С 1946 по 1991 г. Сазан был островом-крепостью, он должен был остановить корабли НАТО в случае нападения. На острове около 10 км тоннелей и 3600 бункеров (Кушнер задумал превратить их в номера для богатых). После падения коммунистического режима в 1990-х гг. население занялось активным грабежом складов с вооружением. Но вывезло далеко не все. Теперь по острову разбросаны боеприпасы, которые мародеры потеряли во время перевозки или спрятали в тайник, но так и не забрали.