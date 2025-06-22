Трампфон: сделано в Китае с любовью к США. Новости, которые вы могли пропустить

В городке Гавличкув-Брод 22-летний гражданин Чехии открыл зубоврачебный кабинет. В оборудованном для этого частном доме он проводил довольно сложные врачебные процедуры: ставил пломбы, протезировал, чистил каналы. Все это он делал без какого-либо стоматологического образования – после осмотра полости рта пациента «врач» просто искал в интернете информацию о том, что ему делать дальше. И, возможно, советовался с двумя «коллегами». Ему ассистировала 50-летняя женщина с медицинским образованием, которая попутно трудилась медсестрой в системе здравоохранения. Она в том числе добывала рецептурные препараты, расходные материалы, инструменты и оборудование. Другой подельник «стоматолога», 44-летний мужчина, изготавливал зубные протезы. «Семейный подряд», как назвала полиция домашнюю стоматологию, за год с лишним заработал около 4 млн крон ($185 500). Теперь всем троим грозит до восьми лет тюрьмы за организацию незаконного бизнеса, отмывание денег, покушение на жизнь, кражу медикаментов и продажу наркосодержащих обезболивающих препаратов.