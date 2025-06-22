Трампфон: сделано в Китае с любовью к США. Новости, которые вы могли пропустить

Трампфон: сделано в Китае с любовью к США. Новости, которые вы могли пропуститьЛабубу в немилости, YouTube-стоматологи за решеткой, а Трамп запускает смартфон
На минувшей неделе стало известно, что игрушки «лабубу» не нравятся китайской Компартии. В Чехии арестовали стоматологов, которые лечили зубы на основе роликов из YouTube. Трамп намерен сделать то, что сам же хотел запретить делать Apple. Реклама становится более традиционной. Похищения криптодельцов ради выкупа становятся французской традицией, а Испания вводит транзитные визы для россиян.
Сделаем Америку снова в Китае
Семья Трампа пообещала в августе выпустить фирменный «трамповский» телефон Trump Mobile T1. Особо подчеркивается, что будущий смартфон полностью изготовят в США. Впрочем, эксперты считают, что это сказки.
Trump Mobile T1 на базе Android 15 выйдет в любимом президентом США золотом цвете. Внешне он будет чем-то похож на не самые современные модели iPhone, но по техническим характеристикам обещает конкурировать с флагманским iPhone 16 Pro Max: экран 6,8 дюйма (на 0,1 дюйма меньше, чем в «яблочной» продукции), 12 Гб оперативной и 256 встроенной памяти, основная камера 50 мегапикселей (на пару мегапикселей больше, чем у флагмана Apple) и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Ценник на «телефон имени Трампа» обещан весьма привлекательный: всего $499. Для сравнения: iPhone 16 Pro Max с похожими характеристиками стоит $1199. Вдобавок у «трампфона» есть то, чего нет в линейке от Apple, – слот для карты памяти и 3,5-мм аудиоразъем.
Продавать телефон будет компания Trump Mobile, основанная на этой неделе. Это виртуальный оператор, который работает на базе одной из уже существующих мобильных сетей. Тариф на связь у него пока только один: безлимитная голосовая связь, интернет и смс за $47,45 в месяц (плюс бонусы вроде бесплатных звонков на зарубежные американские военные базы). Цена выбрана не просто так, это настоящая магия цифр – Трамп 47-й и 45-й президент страны. За такой символизм поклонникам Трампа придется переплатить – у конкурентов похожие тарифы значительно дешевле: Visible предлагает безлимит за $25, а Mint Mobile – за $30.
В пресс-релизе компании говорится, что «трампфон» будет разработан и произведен в США. Но аналитики не верят в это, поскольку ключевые компоненты смартфонов сегодня производятся в далеких от Америки частях мира: дисплеи – в Южной Корее, сенсоры камер – в Японии, процессоры – на Тайване, множество деталей поставляются из Китая, Европы и стран Юго-Восточной Азии. Таким образом, для налаживания массового производства в США потребуется не один год и десятки миллиардов долларов. И тогда вряд ли себестоимость смартфона «Made in USA» удастся уложить в $499.
Даже Эрик Трамп, управляющий отцовским бизнесом, весьма уклончиво отозвался насчет происхождения будущего смартфона: «В конечном итоге все телефоны можно будет производить в США. Мы должны вернуть производство сюда». Пока наиболее правдоподобной выглядит версия, что первые «трампфоны» сделают производители из Китая, вроде Xiaomi или Oppo. Им как раз по силам выпускать премиальные Android-смартфоны по данной цене. И если «трамфоны» в результате окажутся китайскими, это будет весьма провокационным ходом – всего несколько месяцев назад Трамп угрожал Apple 25%-ными пошлинами на iPhone, если компания не перенесет производство в США.
Трое ударили по зубам
В Чехии полиция накрыла нелегальную стоматологию. Молодой «врач» лечил зубы по обучающим роликам из YouTube. Самое интересное, что о претензиях от клиентов ничего не известно.
В городке Гавличкув-Брод 22-летний гражданин Чехии открыл зубоврачебный кабинет. В оборудованном для этого частном доме он проводил довольно сложные врачебные процедуры: ставил пломбы, протезировал, чистил каналы. Все это он делал без какого-либо стоматологического образования – после осмотра полости рта пациента «врач» просто искал в интернете информацию о том, что ему делать дальше. И, возможно, советовался с двумя «коллегами». Ему ассистировала 50-летняя женщина с медицинским образованием, которая попутно трудилась медсестрой в системе здравоохранения. Она в том числе добывала рецептурные препараты, расходные материалы, инструменты и оборудование. Другой подельник «стоматолога», 44-летний мужчина, изготавливал зубные протезы. «Семейный подряд», как назвала полиция домашнюю стоматологию, за год с лишним заработал около 4 млн крон ($185 500). Теперь всем троим грозит до восьми лет тюрьмы за организацию незаконного бизнеса, отмывание денег, покушение на жизнь, кражу медикаментов и продажу наркосодержащих обезболивающих препаратов.
По словам президента Чешской стоматологической палаты Романа Шмуклера, каждый год в стране обнаруживают около десяти подпольных стоматологий. Все потому, что в Чехии не хватает специалистов и к ним выстраиваются огромные очереди. Пытаясь облегчить зубные страдания чехов, в прошлом году местный парламент принял законопроект, облегчающий трудоустройство стоматологов из стран – не членов ЕС.
Магазины игрушек продают всякую лабубу
Китайская компания Pop Mart – производитель модных кукол лабубу – потеряла почти $4 млрд капитализации за два дня. Все из-за публикации в газете, где, впрочем, даже не упоминалось название этой компании.
Что такое гача
Лабубу – коллекционные плюшевые игрушки в виде зверьков-монстров с зубастой улыбкой. Мода на них началась в 2024 г., и за последние 12 месяцев акции Pop Mart выросли почти на 500%. Капитализация компании пробила $40 млрд, и она значительно обогнала владельца другого персонажа поп-культуры – антропоморфного белого котенка Hello Kitty – японскую компанию Sanrio (капитализация $12 млрд).
Инвесторы Pop Mart призадумались после того, как прочитали статью в пятничном выпуске газеты «Жэньминь жибао». Ее автор критиковал «слепые коробки», приобретая которые, покупатели не знают, какая именно кукла им достанется. Это заставляет покупать снова и снова в погоне за редкими игрушками. Вероятность же получить в коллекцию игрушек искомую редкую куклу – ниже 2%. Такой маркетинг газета назвала ловушкой, в которую чаще всего попадают подростки. В этой связи еще в 2023 г. Китай запретил продажу в «слепых коробках» игрушек для детей до 8 лет.
При этом в статье напрямую не упоминались ни лабубу, ни Pop Mart, поскольку «слепые коробки» используют многие производители коллекционных игрушек. Но, поскольку газета «Жэньминь жибао» считается рупором Компартии Китая, рынок быстро сообразил, о ком именно в первую очередь идет речь, – и акции компании Pop Mart стремительно опустились на 8,8% всего за пару дней.
Криптокошелек или жизнь!
Похищения криптодельцев и их родственников ради выкупа уже становятся французской традицией. Правда, в последнее время преступников все чаще преследуют неудачи. То прохожие вовремя придут на помощь жертве, то полиция вычислит и арестует организатора похищений. Как стало известно, во французской коммуне Жювизи-сюр-Орж дело у криминала вновь не выгорело.
Четверо злоумышленников, казалось, все тщательно спланировали. Их целью был 26-летний криптотрейдер, хвастающийся своими успехами в TikTok. Его имя не раскрывается, но известно, что у парня около 40 000 подписчиков. Похитители заблаговременно угнали Renault Clio, чтобы их не смогли вычислить по машине. Затем поздно вечером подкараулили блогера около его дома, схватили, запихали в салон и увезли. С жертвы потребовали выкуп в 50 000 евро в криптовалюте. Операция была проведена как по нотам – что же могло пойти не так?
Похищенный признался, что у него нет таких больших денег. Ему не поверили: похитителей весьма впечатлили его ролики в соцсетях, в которых блогер успешно торгует криптой. Когда грабители увидели, что на счету жертвы действительно лежат какие-то крохи, блогера пришлось отпустить, а самим преступникам – поспешно скрыться ни с чем.
Куда успешнее оказались похитители, в конце этой недели выследившие 23-летнего криптоинвестора в пригороде Парижа. Его девушка передала преступникам выкуп в 5000 евро наличными и криптокошелек, после чего парня выпустили на свободу в соседнем городе. Это уже десятое нападение во Франции этом году на людей, связанных с криптоиндустрией.
Брутальные и полуобнаженные возвращаются
Рекламы, использующей принципы DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность), становится все меньше, констатирует Financial Times. В индустрию постепенно возвращаются полуобнаженные девушки и «простые парни». Так, американская сеть ресторанов быстрого питания Carl’s Jr выпустила рекламу с полуобнаженными женщинами. Причем показала ее в прайм-тайм: во время Супербоула (в американском футболе – финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США). Ролик был сделан в духе старой концепции сети «бургеры и бикини», от которой отказались в 2017 г., когда началась мода на DEI.
Компания Anheuser-Busch в рекламе своего пива Bud Light также возвращается к старым нарративам. В 2023 г. бренд подвергся бойкоту после того, как объявил о сотрудничестве с трансгендерным инфлюенсером Диланом Малвейни. Сразу после этого Anheuser-Busch потеряла $6 млрд капитализации за неделю. Теперь Bud Light запустил рекламную кампанию, в которой простые американские парни пьют пиво и жарят огромные стейки на лужайке перед домом.
Все меньше производителей желают спонсировать марши гордости и другие мероприятия ЛГБТ
DEI стала политизированной позицией. А политика все больше влияет на потребительские предпочтению людей, говорится в отчете глобального рекламного агентства FCB и канадского социолога Ангуса Рида. Впрочем, отказ от DEI также чреват последствиями. С февраля активисты проводят кампанию, призывающую бойкотировать американский ритейлер Target из-за его решения сократить финансирование инициатив DEI. А гендиректор компании-производителя товаров для животных BarkBox вынужден был публично извиняться. На волне хайпа компания выпустила линейку аксессуаров для собак Pride с соответствующей символикой. В начале июня в сеть утекла служебная записка о том, что компания перестает рекламировать товары из серии Pride, так как теперь это может расцениваться как политическое заявление.
Рекламные площадки понимают затруднения компаний, идут им навстречу – и в свою очередь также сталкиваются со скандалами. На той неделе европейская некоммерческая организация AI Forensics выпустила отчет с обвинениями в адрес X (бывшая Twitter). Эта соцсеть якобы позволяет таргетировать рекламу в зависимости от политических предпочтений и сексуальной ориентации пользователей. Например, если вы в Европе послали другу сообщение со словом «пицца», то алгоритм покажет вам рекламу пиццы, и это будет совершенно законно. а вот без согласия пользователя отслеживать его политические взгляды и предпочтения в личной жизни – запрещено.
На границе визы вводят хмуро…
Испания с 12 июля вводит для россиян транзитные визы при стыковочных рейсах. Пока что гражданам РФ такие визы не нужны, если они в Испании пользуются стыковочными рейсами, не выходя из транзитной зоны. Но совсем скоро придется либо показать документ, дающий права въезда в шенгенскую зону, либо оформить аэропортовую транзитную визу. Запросить ее нужно будет лично в консульстве или сервисном центре не позднее чем за 15 дней до поездки.
Такая транзитная виза уже стала необходимостью для граждан ряда стран (Афганистан, Бангладеш, Эфиопия, Иран и других). Пакет документов для ее получения во многом схож с обычной шенгенской визой – разве что, в данном случае, не понадобится бронь жилья в Испании. Зато вместо этого придется доказать, что страна, в которую вы летите с пересадкой в Испании, точно вас впустит.
Транзитные визы для россиян также требуют Великобритания, Чехия и Франция (последняя – если рейс прибывает из ряда стран вроде Армении или Турции). Это может объясняться ростом числа мигрантов, которые покупают транзитный билет, а при пересадке подают заявление о предоставлении убежища. Так, в прошлом году по общему количеству просителей убежища Испания заняла второе место в ЕС после Германии. Вопрос в том, успеют ли за оставшиеся недели россияне получить нужные документы от испанских бюрократов.
Железнодорожное сообщение с Калининградом через Литву – еще один транзитный маршрут, где россияне на сегодняшний день пересекают шенгенскую зону по упрощенной процедуре: достаточно подать заранее заявку онлайн. Но и здесь не обошлось без происшествий. Утром во вторник 17 июня проводник поезда № 479 Адлер – Калининград обнаружила открытую тамбурную дверь. Проверив пассажиров, она недосчиталась россиянина 2004 года рождения. Видимо, тот спрыгнул на ходу.
Также на этой неделе стало известно, что Франция запретила россиянам въезд на заморские территории с французской многократной шенгенской визой. Теперь для того, чтобы посетить Гваделупу, Французскую Полинезию, Новую Каледонию и другие французские земли, требуется специальная виза DFA.