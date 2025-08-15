РАН: на Солнце за сутки выросла крупная корональная дыра

По данным ученых, за последние сутки площадь и размеры дыры увеличились примерно на 50%. В этой области ожидается формирование особенно плотного и скоростного потока солнечного ветра. Потемнение фиксируется не только в верхних, но и в нижних слоях атмосферы Солнца, что бывает крайне редко.