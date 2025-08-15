РАН: на Солнце за сутки выросла крупная корональная дыра
На Солнце зафиксирован быстрый рост крупной корональной дыры. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным ученых, за последние сутки площадь и размеры дыры увеличились примерно на 50%. В этой области ожидается формирование особенно плотного и скоростного потока солнечного ветра. Потемнение фиксируется не только в верхних, но и в нижних слоях атмосферы Солнца, что бывает крайне редко.
Скорость солнечного ветра вблизи Земли начнет расти с 18 августа и может к 19–20 августа достичь 800–900 км/с, что в 2–2,5 раза выше обычных значений. Это станет главным фактором, влияющим на геомагнитную обстановку в течение 7–10 дней. До этого периода магнитное поле Земли останется спокойным.
Кроме того, 15 августа стало известно, что 17 августа рядом с Землей пролетит астероид диаметром около 50 м. Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отнесли его к категории потенциально опасных объектов из-за близости траектории.