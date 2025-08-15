Газета
Главная / Общество /

Экс-директор парка «Патриот» Ахмедов получил пять лет колонии по делу о взятке

Ведомости

Одинцовский городской суд приговорил бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ахмедова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). Дело рассматривалось в особом порядке, так как он полностью признал вину.

В ходе процесса Ахмедов заявил, что раскаялся и дал подробные показания на других фигурантов дела – бывшего замминистра обороны Павла Попова и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Он просил суд учесть его сотрудничество со следствием, частичное возмещение ущерба и служебную зависимость от руководства, а также не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Несмотря на это, судья Дмитрий Федоров назначил Ахмедову реальный срок заключения.

4 августа государственный обвинитель в прениях сторон запросил для Ахмедова наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Прокурор также потребовал назначить штраф в размере 500 000 руб.

По версии следствия, Ахмедов организовал заключение фиктивных контрактов с подрядчиками, распорядился выплатой средств за неоказанные услуги, а также оформлял фиктивных сотрудников. Он, по данным следствия, действовал в составе организованной группы, а похищенные средства были направлены на строительство жилых объектов на участке бывшего заместителя министра обороны Павла Попова. 

