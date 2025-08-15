Экс-директор парка «Патриот» Ахмедов получил пять лет колонии по делу о взятке

4 августа государственный обвинитель в прениях сторон запросил для Ахмедова наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Прокурор также потребовал назначить штраф в размере 500 000 руб.



По версии следствия, Ахмедов организовал заключение фиктивных контрактов с подрядчиками, распорядился выплатой средств за неоказанные услуги, а также оформлял фиктивных сотрудников. Он, по данным следствия, действовал в составе организованной группы, а похищенные средства были направлены на строительство жилых объектов на участке бывшего заместителя министра обороны Павла Попова.