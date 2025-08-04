Прокуратура запросила 6 лет колонии экс-директору парка «Патриот» Ахмедову

В марте 2025 г. также стало известно, что двух бывших сотрудников ЦВК «Патриот» приговорили к девяти годам колонии за получение взятки. Главный бухгалтер Андрей Пучков и начальник отдела закупок Иван Трифоногло получили по девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. По данным СКР, с 2021 по 2024 г. они получили от подрядчика – ИП «Куваева» – более 27,5 млн руб. за общее покровительство при исполнении госконтрактов Минобороны. Оба признаны виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд также назначил каждому штраф в размере 27 млн руб. и запрет на работу в государственных структурах на 10 лет. На имущество осужденных наложен арест.