Прокуратура запросила 6 лет колонии экс-директору парка «Патриот» Ахмедову

Прокуратура запросила 6 лет колонии экс-директору парка «Патриот» АхмедовуОн обвиняется в мошенничестве и хищении 27 млн рублей
Государственный обвинитель в прениях сторон запросил для бывшего директора ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» Вячеслава Ахмедова наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, передает корреспондент «Ведомостей» из зала Одинцовского городского суда. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК).
Прокурор также потребовал назначить штраф в размере 500 000 руб. Адвокат Ахмедова сообщил суду, что его подзащитному поставлен диагноз «болезнь Паркинсона», которая находится в стадии прогрессирования. Он подчеркнул, что это заболевание входит в официальный перечень состояний, несовместимых с содержанием под стражей, так как требует регулярного врачебного контроля, невозможного в условиях исправительного учреждения. В дополнение к этому в суд поступило обращение от сотрудников парка «Патриот», где просят не назначать наказание, связанное с лишением свободы, ссылаясь на многолетнюю профессиональную деятельность обвиняемого, его вклад в развитие учреждения и прежние заслуги.
По версии следствия, Ахмедов организовал заключение фиктивных контрактов с подрядчиками, распорядился выплатой средств за неоказанные услуги, а также оформлял фиктивных сотрудников. Он, по данным следствия, действовал в составе организованной группы, а похищенные средства были направлены на строительство жилых объектов на участке бывшего заместителя министра обороны Павла Попова. Ранее военная прокуратура заявила, что Попов был организатором преступной группы, которая в 2022–2024 гг. похитила более 27 млн руб., предназначенных на развитие парка. В августе 2024 г. Ахмедов признал вину, заключил досудебное соглашение и дал изобличающие показания в отношении других фигурантов. Его дело рассматривалось в особом порядке.
Как ожидается, 14 августа у Ахмедова состоится последнее слово, а также оглашение приговора.
Судебный процесс над экс-директором начался в июле. Помимо Ахмедова изначально по делу о хищениях также проходил замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Он ранее тоже пошел на сделку со следствием. 17 июля Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, лишил воинского звания и государственных наград, а также обязал возместить ущерб в размере 24 млн руб.: 18 млн – в пользу Минобороны, 6 млн – парку «Патриот».
Материалы в отношении экс-замминистра обороны Попова выделены в отдельное производство. Ему также предъявлены обвинения в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия.
В марте 2025 г. также стало известно, что двух бывших сотрудников ЦВК «Патриот» приговорили к девяти годам колонии за получение взятки. Главный бухгалтер Андрей Пучков и начальник отдела закупок Иван Трифоногло получили по девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. По данным СКР, с 2021 по 2024 г. они получили от подрядчика – ИП «Куваева» – более 27,5 млн руб. за общее покровительство при исполнении госконтрактов Минобороны. Оба признаны виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд также назначил каждому штраф в размере 27 млн руб. и запрет на работу в государственных структурах на 10 лет. На имущество осужденных наложен арест.