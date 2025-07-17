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Экс-замминистра обороны хотел строить себе домики, как в «Патриоте», за счет МО

Ведомости

Прокурор на судебном заседании заявил, что бывший замминистра обороны Павел Попов поручил построить такие же, как в парке «Патриот», домики на своем участке в одном из СНТ Подмосковья. Он представил исполнителям госзаказа свои личные территории в качестве «части парка», передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Попов курировал строительство «Патриота». Уточняется, что он приказал подчиненным возвести на его участке такие же домики из калиброванного бревна, пока прогуливался по парку. Прокурор озвучил обвинение, в котором говорится, что постройки должны были осуществляться на деньги Минобороны под видом такой же части «Патриота».

Расследование касается деятельности Попова, а также бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова и директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, которые в 2022-2024 гг. заполняли документы о выполненных строительных работах в парке, используя ложную информацию. Размер украденной таким образом суммы составил около 25 млн руб. Ахмедов признал свою вину в полном объеме, как и Шестеров. Они оба сотрудничают со следствием и обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ).

В отношении Попова продолжается расследование по делу о мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия.

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