Экс-замминистра обороны хотел строить себе домики, как в «Патриоте», за счет МО

Расследование касается деятельности Попова, а также бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова и директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, которые в 2022-2024 гг. заполняли документы о выполненных строительных работах в парке, используя ложную информацию. Размер украденной таким образом суммы составил около 25 млн руб. Ахмедов признал свою вину в полном объеме, как и Шестеров. Они оба сотрудничают со следствием и обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ).