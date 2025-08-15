Суд Волгограда арестовал убийцу судьи в Камышине
Центральный районный суд Волгограда арестовал убийцу федерального судьи в Камышине, сообщили «Ведомостям» в СУ СКР по Волгоградской области. Он арестован до 14 октября.
14 августа у здания Камышинского городского суда было найдено тело судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. По данным Telegram-канала Baza, убитым судьей мог быть Василий Ветлугин. Подозреваемый был задержан. Согласно следствию, мужчина занимается коммерческой деятельностью.
В отношении подозреваемого возбудили дела по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Максимальное наказание по ним – до 20 лет лишения свободы.