Суд Волгограда арестовал убийцу судьи в Камышине

14 августа у здания Камышинского городского суда было найдено тело судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. По данным Telegram-канала Baza, убитым судьей мог быть Василий Ветлугин. Подозреваемый был задержан. Согласно следствию, мужчина занимается коммерческой деятельностью.