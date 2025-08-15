Прощание с режиссером Юрием Бутусовым в Москве пройдет 23 августа
Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет 23 июля в Театре им. Пушкина, сообщил «Театръ». Время в публикации не уточняется.
По завершении церемонии прощания урна с прахом режиссера будет доставлена в Санкт-Петербург, где пройдут похороны.
В сообщении уточняется, что 14 августа в Болгарии, Латвии и Литве уже простились с театральным режиссером. До этого в Вильнюсе и Риге прошли его последние спектакли.
10 августа директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что Бутусов утонул во время отдыха в Болгарии. Он был там вместе с женой и двумя детьми. Режиссер с 1990-х по 2022 г. служил в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. В 1996 г. он начал работу в Театре им. Ленсовета, в 2002 г. – поступил на службу в театр «Сатирикон».
С 2018 по 2022 г. Бутусов возглавлял Театр Вахтангова, а затем стал организатором режиссерского курса в ГИТИСе. Он также работал в Европе с 2022 г., уехав из России после начала боевых действий на Украине.