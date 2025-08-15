Прощание с режиссером Юрием Бутусовым в Москве пройдет 23 августа

10 августа директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что Бутусов утонул во время отдыха в Болгарии. Он был там вместе с женой и двумя детьми. Режиссер с 1990-х по 2022 г. служил в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. В 1996 г. он начал работу в Театре им. Ленсовета, в 2002 г. – поступил на службу в театр «Сатирикон».