МЧС: в результате ЧП в Рязанской области пострадало 112 человек
В результате взрыва в пороховом цеху завода «Эластик» в Рязанской области погибли пять человек, 112 пострадали, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
Специалисты МЧС спасли из-под завалов двух человек. Поисково-спасательные работы будут проводиться круглосуточно. Сейчас устанавливаются световые башни. На отдельных участках будет проводиться проливка конструкций.
В настоящий момент на месте работают 350 специалистов и более 80 единиц техники, сообщили в МЧС.
15 августа в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошел взрыв и начался пожар. Здание цеха было полностью разрушено. Для ликвидации последствий тогда задействовали 70 спасателей и 28 единиц техники.