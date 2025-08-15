Духовное собрание мусульман России будет молиться в поддержку Путина
В российских мечетях инициированы коллективные молитвы в поддержку президента РФ Владимира Путина и успешного проведения саммита с американским лидером Дональдом Трампом, сообщили «Ведомостям» в Духовном собрании мусульман России.
К молитвам уже присоединились верующие разных возрастов: от детей до пожилых прихожан старше 95 лет, подчеркнул глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир-хазрат Крганов. Он отметил, что такая поддержка российского лидера особенно важна в период международных переговоров.
«Мы надеемся, что Всевышний услышит наши молитвы и направит участников переговоров на путь конструктивного диалога», – сказал он.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также провел молебен перед встречей Путина и Трампа, которая уже началась в Анкоридже на Аляске. Он пожелал, чтобы Россия и США достигли «принципиального изменения в отношениях между двумя великими ядерными государствами».
После 10-минутной беседы тет-а-тет в лимузине Трампа президенты начали официальную часть саммита. На встрече также присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.