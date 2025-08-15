Духовное собрание мусульман России будет молиться в поддержку Путина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также провел молебен перед встречей Путина и Трампа, которая уже началась в Анкоридже на Аляске. Он пожелал, чтобы Россия и США достигли «принципиального изменения в отношениях между двумя великими ядерными государствами».