Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области возросло до девяти человек
В результате взрыва на заводе в Рязанской области погибли девять человек, более 100 пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
15 августа в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе произошел взрыв и начался пожар. Здание цеха было полностью разрушено. Изначально сообщалось о пяти погибших.
По обновленной информации МЧС, кинологический расчет ведомства обнаружил еще одного пострадавшего, его спасли из-под завалов. Всего после происшествия удалось спасти трех человек. Тела еще четырех жертв были извлечены из-под завалов.
По данным МЧС, всего в результате происшествия пострадали 129 человек, из них девять погибли. Работы на месте взрыва продолжаются.