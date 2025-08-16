Число погибших в результате ЧП в Рязанской области увеличилось до 11

К утру число погибших выросло до 11, поскольку спасатели обнаружили тела еще двух жертв. Всего пострадали 130 человек. По данным МЧС, спасатели ведомства вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы и плиты, вывозят строительный мусор, также кинологические расчеты обследуют разрушенные конструкции. Последствия происшествия ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники.