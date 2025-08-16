В аэропортах Астрахани и Волгограда ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Астрахани и Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он написал о приостановке полетов в 11:44 мск. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, указал он.
15 августа Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова («Гагарин») и Тамбова («Донское»). В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, летевших в Волгоград, и один самолет, совершавший рейс в Саратов.