Узбекистан вернет на родину более 100 сограждан из Санкт-Петербурга

По данным МВД, в Россию в течение 2024 г. въехало более 6 млн иностранных граждан, при этом 50% из этого количества прибыли в страну, чтобы трудоустроиться. Почти четверть мигрантов въехали в Россию из Узбекистана (23,3%). Менее популярными странами стали Таджикистан (16,7%), Киргизия (10,4%) и Белоруссия (9,5%). Незаконно находились в России около 700 000 иностранных граждан, при этом выслали из страны 157 000 человек.