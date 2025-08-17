Узбекистан вернет на родину более 100 сограждан из Санкт-Петербурга
В Узбекистан будут возвращены более 100 соотечественников, оказавшихся в трудной ситуации в Санкт-Петербурге, сообщает информационное агентство «Дунё» узбекистанского МИДа.
Граждане Узбекистана вернутся в страну в рамках благотворительной акции «Ватанга қайтариш» («Возвращение на Родину»), которая проходит с 30 июля по 30 августа при содействии генерального консульства и представительства агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана. В агентстве уточнили, что гражданам были предоставлены сертификаты на возвращение и авиабилеты, отправка в Узбекистан запланирована на 18 августа.
Кроме того, 33 соотечественника получили материальную помощь. Поддержку оказали в том числе людям, содержащимся в центре временного содержания иностранных граждан и находящимся в тяжелом материальном положении.
По данным МВД, в Россию в течение 2024 г. въехало более 6 млн иностранных граждан, при этом 50% из этого количества прибыли в страну, чтобы трудоустроиться. Почти четверть мигрантов въехали в Россию из Узбекистана (23,3%). Менее популярными странами стали Таджикистан (16,7%), Киргизия (10,4%) и Белоруссия (9,5%). Незаконно находились в России около 700 000 иностранных граждан, при этом выслали из страны 157 000 человек.