МВД: за 2024 год в Россию прибыли более 6 млн мигрантов

По ее словам, 50% из этого количества прибыли в страну, чтобы трудоустроиться. Почти четверть мигрантов въехали в Россию из Узбекистана (23,3%). Менее популярными странами стали Таджикистан (16,7%), Киргизия (10,4%) и Белоруссия (9,5%). Незаконно находились в России около 700 000 иностранных граждан, при этом выслали из страны 157 000 человек. Такая информация была приведена Казаковой на слайдах.