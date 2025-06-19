МВД: за 2024 год в Россию прибыли более 6 млн мигрантов
В Россию в течение 2024 г. въехало более 6 млн иностранных граждан, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на сессии «Трудовая миграция. Экономическое измерение» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
По ее словам, 50% из этого количества прибыли в страну, чтобы трудоустроиться. Почти четверть мигрантов въехали в Россию из Узбекистана (23,3%). Менее популярными странами стали Таджикистан (16,7%), Киргизия (10,4%) и Белоруссия (9,5%). Незаконно находились в России около 700 000 иностранных граждан, при этом выслали из страны 157 000 человек. Такая информация была приведена Казаковой на слайдах.
11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев предложил депортировать мигрантов, которые были уволены, отчислены из вузов, не прошли процедуру дактилоскопии. Он также отметил, что эти условия распространяются на тех мигрантов, которые не изучают русский язык и «не приносят пользы для российского общества».