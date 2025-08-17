Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФПК: большая часть поездов задержанных после атаки БПЛА введена в график

Ведомости

Большинство поездов, задержанных после падения обломков беспилотника на железную дорогу в Воронежской области, введено в график. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее предприятие РЖД).

Сейчас с опозданием следуют только шесть поездов:

  • №20 Москва – Ростов-на-Дону,

  • №562 Москва – Имеретинский Курорт,

  • №472 Москва – Адлер,

  • №479 Сухум – Санкт-Петербург,

  • №143 Кисловодск – Москва,

  • №241 Киров – Анапа.

В Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД) сообщали, что из-за падения обломков БПЛА на станции в Лисках в 02:50 мск пропало контактное напряжение. Движение на станции было приостановлено. В 04:47 поезда вновь стали пропускать, они следовали с задержкой.

ФПК сообщала, что задерживались 14 поездов компании задерживаются в пути из-за падения обломков дрона.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что за ночь и утро 17 августа было уничтожено 15 беспилотников. Один человек пострадал в Лискинском районе, разрушения зафиксировали в Воронеже и двух районах области, все возгорания ликвидированы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных