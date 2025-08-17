ФПК: большая часть поездов задержанных после атаки БПЛА введена в график

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что за ночь и утро 17 августа было уничтожено 15 беспилотников. Один человек пострадал в Лискинском районе, разрушения зафиксировали в Воронеже и двух районах области, все возгорания ликвидированы.