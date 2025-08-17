ФПК: большая часть поездов задержанных после атаки БПЛА введена в график
Сейчас с опозданием следуют только шесть поездов:
№20 Москва – Ростов-на-Дону,
№562 Москва – Имеретинский Курорт,
№472 Москва – Адлер,
№479 Сухум – Санкт-Петербург,
№143 Кисловодск – Москва,
№241 Киров – Анапа.
В Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД) сообщали, что из-за падения обломков БПЛА на станции в Лисках в 02:50 мск пропало контактное напряжение. Движение на станции было приостановлено. В 04:47 поезда вновь стали пропускать, они следовали с задержкой.
ФПК сообщала, что задерживались 14 поездов компании задерживаются в пути из-за падения обломков дрона.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что за ночь и утро 17 августа было уничтожено 15 беспилотников. Один человек пострадал в Лискинском районе, разрушения зафиксировали в Воронеже и двух районах области, все возгорания ликвидированы.